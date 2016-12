Der SC Preußen Münster und Angreifer Jesse Weißenfels gehen in der Rückrunde getrennte Wege.

Der am Saisonende auslaufende Vertrag mit dem 24-Jährigen wird zum 31.12. 2016 aufgelöst. Weißenfels sah für sich unter dem neuen Preußen-Trainer Benno Möhlmann keine Perspektive und bat um die vorzeitige Beendigung des Arbeitsverhältnisses. „Wir können Jesse für seine Zukunft nur alles Gute wünschen. Er hat sich bei uns nach seiner langwierigen Verletzung voll reingehängt und ist ein guter Junge“, kommentiert Präsidiumsmitglied Bernhard Niewöhner die am Dienstagvormittag vollzogene Trennung. In der laufenden Saison absolvierte Weißenfels 13 Partien für die Adlerträger, in denen ihm zwei Tore und drei Torvorbereitungen gelangen.