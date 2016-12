In der Oberliga Westfalen wird zum Jahresende die Rückrunde eingeläutet. SC-Trainer Christoph Müller hofft mit seiner Elf weiterhin Boden gut zu machen.

Die Partie beim SuS Neuenkirchen ist mittlerweile das vierte (!) Auswärtsspiel in Folge für die Ostwestfalen. Der Linienchef konnte dabei in den letzten Wochen durch drei Siege aus vier Spielen ordentlich Punkte gegen den Abstieg sammeln. "Wir haben uns zuletzt gut präsentiert. Wenn wir so weiterspielen, stellen wir jedes Team in dieser Liga vor eine Herausforderung", gibt sich Müller angriffslustig.

Auch wenn er sein eigenes Spiel nicht tippen möchte, ist der SC-Coach von einem guten Auftritt seiner Elf überzeugt: "Die Mannschaft ist fokussiert und will jetzt zum Jahresabschluss noch einmal belohnen."

Den 18. Spieltag tippt Christoph Müller (SC Paderborn II):