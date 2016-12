Mit einem Punkt Vorsprung vor dem Rivalen Borussia Dortmund führt die U19 des FC Schalke 04 die Tabelle zur Winterpause an.

Insgesamt hat der königsblaue Nachwuchs 39 Punkte geholt, 40 Tore geschossen und gerade einmal acht kassiert. In der Offensive ist nur der Tabellenzweite Borussia Dortmund besser, die Defensivleistung toppt keine Mannschaft in der Liga. Eine starke Leistung. Kein Wunder, dass Trainer Norbert Elgert mit seiner Mannschaft hochzufrieden ist.

Norbert Elgert, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Das kann gar nicht anders sein als positiv. Über zwei Drittel unseres Kaders sind mit Jungjahrgängen besetzt. Wir erwarten hier immer etwas Gutes, aber diese Punkteausbeute und dieses Torverhältnis sind schon überraschend stark. Insgesamt war es eine herausragende Hinrunde.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Eher nicht, aber ausschließen kann man es nie.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Wir wünschen uns natürlich, auch am Ende in der Tabelle weit vorne zu stehen. Ich sage immer: Fünfter zu sein ist besser als Sechster, Dritter ist besser als Vierter, und so weiter. (lacht) Aber in erster Linie konzentrieren uns auf den Entwicklungsprozess und weniger auf den Tabellenplatz. Wir wollen uns individuell und als Team permanent verbessern.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell sogar ein Trainingslager?

Wir starten am 2. Januar. Im Laufe der Vorbereitung nehmen wir an zwei Hallenturnieren in Sindelfingen und Göttingen teil, die am gleichen Wochenende stattfinden. Ein Trainingslager wird es nicht geben.