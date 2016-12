Für Fortuna Düsseldorf II lief die Hinrunde in der Regionalliga nicht zufriedenstellend.

Die Fortuna überwintert auf einem Abstiegsplatz. Da kommt es nicht überraschend, dass Trainer Taskin Aksoy alles andere als zufrieden mit der Halbserie ist.

Taskin Aksoy, wie fällt Ihr Fazit der abgelaufenen Hinrunde aus?

Wir wussten, dass es ein sehr, sehr schwieriges Jahr wird. Wir haben zum Teil sieben Spieler in der Startelf gehabt, die in der letzten Saison noch in der U19 gespielt haben. Der Unterschied zwischen der Junioren-Bundesliga und der Regionalliga West ist groß. Das haben die Jungs jetzt auch gesehen. Trotzdem war nicht alles schlecht. Wir haben viele Punkte liegen gelassen. Wenn ich mich da an Spiele wie gegen Sprockhövel oder Dortmund II erinnere. Da haben wir 3:1 beziehungsweise 2:0 bis zur 80. Minuten geführt und am Ende jeweils nur einen Punkt mitgenommen. In Rödinghausen kassieren wir in der 93. das Gegentor. Daraus müssen wir unsere Lehren ziehen und es in Zukunft besser machen.

Wird es im Winter personelle Veränderungen geben?

Ja, davon gehen wir aus. Ich habe einigen Spielern nahegelegt, sich einen neuen Verein zu suchen. Das ist für beide Seiten besser. Wie viele Jungs uns letztendlich verlassen werden, weiß ich nicht. Davon hängt dann auch die Zahl der Neuzugänge ab. Große Sprünge können wir aber nicht machen. Wir sind da finanziell nicht so gut aufgestellt wie die anderen Zweitvertretungen.

Was erhoffen Sie sich von der Rückrunde?

Wir müssen einiges besser machen, um am Ende über dem Strich zu landen. Nur das zählt. Wir wollen mit aller Macht die Klasse halten und auch in der Saison 2017/18 in der Regionalliga West vertreten zu sein.

Wann beginnt die Vorbereitung? Gibt es eventuell sogar ein Trainingslager?

Am 9. Januar beginnt die Vorbereitung auf die Restrunde. In ein Trainingslager werden wir diesmal nicht fliegen. In den vergangenen Jahren waren wir in der Türkei. Aber aufgrund der politischen Lage dort und unserer beschränkten finanziellen Möglichkeiten verzichten wir dieses Jahr auf eine Reise.