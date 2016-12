Donis Avdijaj war auf Schalker Seiten einer der Gewinner der Partie in Salzburg.

Donis Avdijaj war einer der Gewinner der Partie in Salzburg. „Die Rotation des Trainers hat mir die Chance gegeben, erstmals in der Start-Elf zu stehen“, freute sich Avdijaj am Tag danach in einem Beitrag in den sozialen Medien: „Ich habe versucht, mein Bestes zu geben. Leider ist kein Tor gelungen.“ Doch dafür gab’s immerhin eine Anerkennung von Weinzierl für die Leistung des 20-Jährigen. Avdijaj verspricht, auf diese Leistung aufzubauen.