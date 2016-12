Der Blick auf die Hinrunden-Tabelle der Fußball-Oberliga könnte beim VfB Homberg neue Begehrlichkeiten wecken.

Platz sechs, 27 Punkte und 29:28 Tore sind nicht nur für einen Aufsteiger eine starke Halbzeitbilanz. Doch Stefan Janßen verliert das Saisonziel der Homberger nicht aus dem Blick. „Was nützt mir ein fünfter Platz, wenn ich mit zwei Niederlagen wieder unten drinhänge“, sagt der Trainer und schiebt nach: „Das alles Entscheidende für uns ist und bleibt der Abstand nach unten, und dass am Saisonende vier Teams unter uns stehen.“ Da liegt der VfB mit zehn Punkten Vorsprung nach acht Spielen ohne Niederlage auf Kurs. Doch Janßen betont: „Jeder Erfolg ist knüppelharte Arbeit für uns. Das wollen wir uns nicht durch Nachlässigkeiten kaputt machen“. Und das gilt auch für die morgige Partie beim SC Düsseldorf-West.

Um 14.15 Uhr steigt an der Schorlemerstraße das Duell der punktgleichen Tabellennachbarn. Bei einem erneuten Sieg könnte sich Homberg auf Platz fünf vorschieben. „Wir können uns oben einnisten“, weiß Janßen, „was nichts daran ändert, dass wir die Klasse halten wollen.“ Im Hinspiel bezwangen die Homberger den SCW deutlich mit 4:0. „Wir wissen, wie wir sie schlagen können, und würden das natürlich gern wiederholen“ sagt der Coach, „aber es wird auch deutlich schwerer werden.“ Neben der Aufstiegseuphorie, die der VfB damals mit ins erste Saisonspiel nahm, haben sich die Westler inzwischen deutlich stabilisiert. Und Janßen fügt an. „Im Hinspiel ist sehr viel für uns gelaufen, Düsseldorf hatte keine Mittel und hat sich der Niederlage nach dem 0:2 gebeugt. Mit diesem Wissen gehen sie ins Spiel und werden sich revanchieren wollen.“

Personell steht dem Coach der gleiche Kader zur Verfügung wie beim 2:1-Sieg in Meerbusch, der für Janßen mit Blick auf den Abstand nach unten „sehr wichtig“ war. Akute krankheitsbedingte Ausfälle seien jedoch nicht auszuschließen, sagt der Trainer, der sich auf der anderen Seite über die Verstärkung zur Winterpause durch Adnan Laroshi und Patrick Dertwinkel freut. „Wir haben früh den Kontakt aufgenommen. Beide sind Duisburger Jungs. Und ich finde es gut, wenn Spieler Heimataffin sind“, so Janßen, der Mittelfeldmann Dertwinkel damals schon zum ETB Schwarz-Weiß Essen geholt hatte. Als klar war, dass Dertwinkels Vertrag bei TuRU Düsseldorf aufgelöst wird, sah der Trainer die Gelegenheit „es noch einmal mit Patrick zu versuchen.“ Mit dem jungen Laroshi schnell die Lücke gefüllt zu haben, die Ersatzkeeper Dario Roberto zur Winterpause hinterlässt, stimmt den Trainer ebenfalls froh. Dass Laroshi sich hinter Stammtorwart Philipp Gutkowski einreihen muss, ist nicht in Stein gemeißelt. „Philipp hat sich in der Hinrunde enorm gesteigert und ist ein sehr sicherer Rückhalt. Diese Leistung muss er konstant bringen. Aber in der Winterpause haben alle Spieler, auch die Torhüter, die Möglichkeit, sich anzubieten“, sagt Janßen.