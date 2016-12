Mit Atsuto Uchida, aber ohne insgesamt acht Stammspieler absolviert der FC Schalke die Reise zum Europa-League-Spiel am Donnerstag (21.05 Uhr/ Sport 1) bei RB Salzburg.

Trainer Markus Weinzierl verzichtet auf Ralf Fährmann, Naldo, Matija Nastasic, Sead Kolasinac, Max Meyer, Leon Goretzka, Nabil Bentaleb und Eric Maxim Choupo-Moting, die die Reise nach Österreich gar nicht mit antreten. Sie trainieren am Donnerstag derweil zu Hause, damit sie sich in Ruhe auf das Bundesliga-Spiel am kommenden Sonntag gegen Leverkusen vorbereiten können.

Von den Spielern, die am vergangenen Samstag beim 1:2 in Leipzig in der Schalker Start-Elf standen, machten nur Benedikt Höwedes, Johannes Geis und Alessandro Schöpf die Reise nach Österreich mit. Im 17-köpfigen Kader stehen neben einigen Nachwuchsspielern auch Atsuto Uchida und Sidney Sam. Der Japaner Uchida darf auf sein Comeback nach 21 Monaten Verletzungspause hoffen. Ex-Nationalspieler Sam, der zuletzt in der zweiten Schalker Mannschaft in der Regionalliga zum Einsatz kam, erhält nach langer Zeit wieder eine Bewährungschance bei den Profis. Im Tor wird vermutlich Fabian Giefer stehen, weil Ralf Fährmann zum ersten Mal in dieser Saison eine Pause erhält. Als zweiter Torwart ist Alexander Nübel dabei.



So sieht Schalkes Kader für Salzburg aus:

Tor: Fabian Giefer, Alexander Nübel

Abwehr: Junior Caicara, Benedikt Höwedes, Abdul Rahman Baba, Thilo Kehrer, Atsuto Uchida, Sascha Riether, Phil Neumann

Mittelfeld: Johannes Geis, Dennis Aogo, Benjamin Stambouli, Sidney Sam, Alessandro Schöpf

Angriff: Fabian Reese, Yevhen Konoplyanka, Donis Avdijaj