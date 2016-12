Der 1:0-Sieg der Schalker U19 ist teuer erkauft. Kapitän Jannis Kübler schrie in der 27. Minute nach dem Zweikampf kurz auf und musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Diagnose steht noch aus, Cheftrainer Norbert Elgert geht aber davon aus, dass er längere Zeit auf den Junioren-Nationalspieler verzichten muss. Ausgerechnet Kübler, der zuletzt wegen einer Knieverletzung wochenlang ausfiel. „Das ist einfach Pech. Ich wünsche Jannis, dass die Verletzung nicht ganz so schlimm ist.“

Verzichten musste Norbert Elgert am Sonntag von Beginn an auf Erdinc Karakas und Weston Mc Kennie. Mc Kennie, der Amerikaner, hat sich eine schwere Fußverletzung zugezogen und läuft an Krücken. Elgert vermutet, dass der defensive Mittelfeldspieler fünf bis sechs Wochen nicht zur Verfügung steht. Das Fußballjahr 2016 ist für den 18-Jährigen auf jeden Fall gelaufen.

„Mit Weston und Jannis haben uns die beiden ‘Energizer’ unseres Spiels gefehlt“, sagte Elgert, der gegen Oberhausen kein gutes Spiel seiner Mannschaft, aber einen verdienten Sieg sah. Mit der Leistung in der ersten Halbzeit war er überhaupt nicht zufrieden. Das Spiel musste kurzfristig auf den Kunstrasenplatz am Parkstadion verlegt werden. Nachdem der Rasenplatz an der Gesamtschule Ückendorf bereits am Freitag gesperrt wurde, sollten die Schalker auf ihrem Trainingsplatz spielen. Da dieser aber vereist war, ging es auf den Kunstrasen. Sicher nicht optimal für ein Spiel auf U19-Bundesliga-Niveau.

Das Tor des Tages erzielte Luke Hemmerich in der 47. Minute. Der schnelle Außenverteidiger erlief einen Pass von Florian Krüger, nahm ihn klasse mit und behielt vor dem Tor die Ruhe. „Mit Luke hat unser bester Mann das Tor erzielt. Er war, was die Einstellung und seinen Einsatz angeht, ein Vorbild“, lobte Elgert.

Überhaupt nicht einverstanden war der 59-Jährige mit der Leistung seiner Offensive, die vor allem im ersten Durchgang zahlreiche Chancen ungenutzt ließ. Namen wollte Elgert nicht nennen. Er sagte nur: „Wir hatten keinen Sturm.“

Das, was im ersten Durchgang gegen das Tabellenschlusslicht überhaupt nicht gelang, sprach Elgert in der Halbzeitpause an. Seine Mannschaft sei in den ersten 45 Minuten in ihre Einzelteile zerfallen. Im zweiten Durchgang war eine Leistungssteigerung erkennbar. Der eingewechselte Felix Käfferbitz verpasste es nach 80 Minuten, auf 2:0 zu erhöhen. Sein Schuss aus kurzer Distanz klatschte an den Pfosten. „Es war allerdings kein typisches Spiel eines Tabellenführers gegen den Tabellenletzten“, stellte Elgert fest