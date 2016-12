Die Reserve des FC Schalke 04 kommt in der Regionalliga West einfach nicht in Fahrt und bleibt im Tabellenkeller stecken.

Bei der U21 des 1. FC Köln unterlag die Mannschaft von Trainer Jürgen Luginger mit 1:2 (1:0). Dabei hatte Oktawian Skrzecz (19.) die Gäste aus Gelsenkirchen in Führung gebracht und das Ergebnis hatte auch zur Halbzeit noch Bestand. Nach dem Seitenwechsel schockte Roman Prokoph den Schalker-Nachwuchs mit einem Doppelpack - Prokophs Saisontore 11 und 12! Der 31-Jährige, der einst 15 Bundesligaspiele für den VfL Bochum absolvierte, traf binnen wenigen Sekunden (50. und 53./Handelfmeter) zur 2:1-Führung für die Gastgeber und führte die Kölner zum siebten Saisonsieg.

Schalke II hat nur noch fünf Punkte Vorsprung auf den ersten Nichtabstiegsplatz. Fortuna Düsseldorfs U23 könnte am Sonntag mit einem Sieg in Wuppertal bis auf zwei Zähler an Schalke heran rücken.

"In der ersten Halbzeit haben wir sehr souverän gespielt und nichts zugelassen. Wir hatten noch zwei bis drei Situationen, in denen der finale Ball gefehlt hat. Aber wir haben den FC in den kompletten 45 Minuten im Griff gehabt. Der Elfmeter war eine strittige Entscheidung. Auf der anderen Seite hat der Schiri in ähnlich engen Situationen leider nicht auf den Punkt gezeigt. Phil Neumann wurde mindestens einmal im Sechzehner zu Fall gebracht und zudem gab es ebenfalls eine Szene, in der man auf Handspiel hätte entscheiden können", resümierte nach dem Spiel ein enttäuschter Schalker Trainer Jürgen Luginger.