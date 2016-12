Bayern nach Sieg in Mainz wieder Bundesligaspitze

Mainz (dpa) - Robert Lewandowski hat den FC Bayern mit einem Doppelpack wieder an die Spitze der Fußball-Bundesliga geschossen. Der Pole erzielte am Freitagabend beim 3:1 (2:1) des deutschen Rekordmeisters gegen den FSV Mainz 05 zwei Treffer. Jhon Cordoba (4.) hatte die Gestgeber früh in Führung gebracht. Dank des besseren Torverhältnisses überholten die Bayern den punktgleichen Aufsteiger RB Leipzig, der am Samstag gegen Schalke 04 kontern kann.