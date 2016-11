Der TSV Marl-Hüls gab im Rahmen der Pressekonferenz nach dem 1:5 gegen die Hammer SpVg einen Wechsel iauf der sportlichen Führungsebene bekannt.

Der Sportliche Leiter Michael Klein wird den TSV zum Jahresende aus beruflichen Gründen verlassen. "Einigen ist ja bereits seit ein paar Wochen bekannt, dass Michael Klein uns auf eigenen Wunsch zum 31.12 verlassen wird. Er hat in der Vergangenheit schon mehr für den TSV getan, als vertraglich vereinbart wurde. Wir wollen uns bedanken für sechs gute Jahre, die wir gemeinsam erlebt haben", erklärte Abteilungsleiter Lothar Gedenk gegenüber RevierSport.

Klein-Ersatz ist bereits gefunden

Michael Klein war als sportlicher Leiter am Aufstieg der "blauen Funken" in den letzten Jahren maßgeblich mitbeteiligt. "Ich habe den Verein übernommen, als wir in der Bezirksliga waren. Ich wurde belächelt, als ich sagte, dass wir die Nummer eins in Marl werden wollen, mittlerweile sind wir mit großem Abstand die Nummer eins im Kreis", erklärte Gedenk stolz und fuhr fort: "Wir können wirklich stolz auf unsere Arbeit sein."

Ersatz für den in Zukunft kürzer tretenden sportlichen Leiter ist allerdings schon gefunden worden. "Ich darf mich glücklich schätzen, einen Ersatz nicht extern gewonnen zu haben, sondern aus den eigenen Reihen", berichtete Gedenk. "Bernd Dittrich wird ab dem dem 01. Januar die Geschicke von Michael Klein übernehmen. Ich denke, dass wir mit Bernd fachlich große Kompetenz gewinnen konnten", betonte Gedenk abschließend. Dittrich war in der Vergangenheit in der Jugendarbeit beim TSV tätig.