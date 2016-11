Die U23 des FC Schalke 04 unterliegt der U23 von Borussia Mönchengladbach klar mit 0:3 (0:2).

Nach zuletzt drei sieglosen Regionalliga-Spielen in Folge hatten viele Beobachter nervöse Fohlen erwartet. Die aber legten los wie die Feuerwehr, nutzten gleich die zweite Möglichkeit im Spiel zur frühen Führung. Mike Feigenspan verlagerte das Spiel auf die rechte Seite, wo Thomas Kraus anschließend unbedrängt flanken konnte - Kwame Yeboah musste den Ball nur noch ins Tor verlängern (6.). Gladbach zog sich nach der Führung zunächst einmal zurück, überließ den Blau-Weißen den Ballbesitz und lauerte auf Konter. Schalke fiel im Angriffsspiel nicht viel ein, Sidney Sam und Joseph Boyamba blieben immer wieder am Defensivverbund der Gäste hängen.

Erst kurz vor der Pause nahm das Spiel wieder Fahrt auf. Und mit dem Pausenpfiff erhöhten dann die Gladbacher auf 2:0 (45.). Ein Freistoß von Bilal Sezer senkte sich im Strafraum, wo Nico Brandenburger den Ball mit dem Knie ins Tor beförderte. Nach dem Seitenwechsel kamen die Schalker besser in die Partie, doch Torchancen blieben weiterhin Mangelware. Als der eingewechselte Tsiy William Ndenge mit einem Kunstschuss (79.) das 3:0 erzielte, war das Spiel endgültig entschieden.

Von der Körpersprache und dem Zweikampfverhalten war es einfach zu wenig Jürgen Luginger

S04-Trainer Jürgen Luginger war enttäuscht, weil die Einstellung seiner Mannschaft nicht gestimmt hatte: "Von der Körpersprache und dem Zweikampfverhalten war es einfach zu wenig. Wir waren nicht in der Lage, unsere Ausfälle entsprechend zu kompensieren." In den letzten beiden Begegnungen des Jahres erwartet Luginger einen anderen Auftritt seiner Mannschaft: "Gegen Gladbach kann man verlieren, grade wenn man gegen eine Spitzenmannschaft so auftritt. Köln und Siegen sind für uns noch wichtige Spiele vor der Pause, da müssen wir wieder mit mehr Willen die Sache angehen."

Der ehemalige Bundesligastürmer und aktuelle Coach der Gladbacher U23, Arie van Lent, war froh, dass sich seine Mannschaft von den vorherigen Partien nicht hat beeindrucken lassen: "In den letzten Wochen war nicht alles schlecht, da haben wir bei den Gegentoren aber zu schlecht verteidigt. Diesmal haben wir gewonnen, weil wir die Zweikämpfe angenommen und viele zweite Bälle geholt haben." Für van Lent war es ein Pflichtsieg, auch um die direkten Konkurrenten auf Abstand zu halten: Wir haben viel Qualität, das konnte man sehen. Sicherlich gehören wir auch zu den besten drei Mannschaften, aber das muss man Woche für Woche bestätigen."

S04-Spieler Christian Mauersberger war mit der Leistung nicht zufrieden: Gladbach macht einfach die Tore zu den richtigen Zeitpunkten. Grade das zweite Tor kurz vor der Halbzeit hat uns einen Knacks gegeben." Lange Trübsal blasen möchte der Mittelfeldmotor aber nicht: "Wichtig ist, dass wir den Kopf schnell hochnehmen und die Spiele vor der Winterpause erfolgreich bestreiten."