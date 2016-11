Die SG Wattenscheid 09 hat in der Regionalliga West nur knapp einen Sieg verpasst.

Beim SC Verl führte Wattenscheid durch einen Treffer von Manuel Glowacz Manuel Glowacz» zum Profil in der 68. Minute und nahm Kurs auf drei Punkte, doch Jan-Lukas Liehr Jan-Lukas Liehr» zum Profil konnte kurz vor dem Abpfiff noch den Ausgleich herstellen. Den Punkt hatten sich die Verler in einer ausgeglichenen Partie verdient, zumal Sinisa Veselinovic Sinisa Veselinovic» zum Profil nach 71 Minuten noch mit einem Handelfmeter am Wattenscheider Torwart gescheitert war.