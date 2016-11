Niederrheinpokal SC West will wieder Wuppertal-Schreck sein

Sportlich lief es beim Düsseldorf-West zuletzt nicht rund. Nach zwei Niederlagen ist das Team in der Oberliga Niederrhein auf Rang sieben abgerutscht. Im Pokal steht am Sonntag jetzt das Duell mit dem WSV an (18 Uhr).