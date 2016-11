St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf - ein ganz besonderes Spiel für Rachid Azzouzi.

Der Ex-Profi war sowohl für die Hamburger als auch Düsseldorfer in der Vergangenheit als Sportdirektor tätig. Aktuell ist der gebürtige Marokkaner ohne Beschäftigung.

"Ich führe viele Gespräche mit Leuten aus der Fußballwelt. Es ist schön die Gedanken, Meinungen auszutauschen und seinen Horizont weiterzuentwickeln", sagt der 45-Jährige. Klar ist aber auch, dass Azzouzi die tägliche Arbeit vermisst: "Die ersten Tage, Wochen nach der Beurlaubung in Düsseldorf widmet man seiner Familie. Denn sonst hat man nicht so viel Zeit. Irgendwann kommt aber der Moment, in dem man den Tagesablauf und das Kribbeln des täglichen Geschäfts vermisst. Ich muss mich jetzt gedulden, bis etwas Neues kommt." Und da ist Azzouzi eigentlich guter Dinge: "Ich habe nirgendwo verbrannte Erde hinter mir gelassen. Überall, wo ich war, konnte ich den Leuten am Ende in die Augen schauen. Das war und ist mir sehr wichtig."

Den 13. Spieltag tippt Rachid Azzouzi (Ex-Profi):