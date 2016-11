Gegen den SV Brackel kam der Tabellenführer der Westfalenliga nicht über ein torloses Unentschieden hinaus. Das Geläuf am Schloss Strünkede soll seinen Teil dazu beigetragen haben.

Über 90 Minuten rannten die Schützlinge von Westfalia-Coach Christian Knappmann auf das Tor der Dortmunder Gäste an. Am Ende half es nichts. Nach der 1:6-Klatsche in der vorherigen Woche gegen den SV Horst-Emscher gelang auch gegen den SV Brackel (0:0) keine Wiedergutmachung.

Knappmann bemühte gegen den Tabellenzehnten oftmals den "langen Ball", welches nicht jedem Tribünengast, der den Weg ins Stadion fand, gefiel. "Ich weiß, dass viele immer unzufrieden sind, wenn wir mit langen Bällen agieren. Aber, und das habe ich bereits im letzten Jahr erwähnt: Alle, die den Platz noch nie betreten haben, sind herzlich eingeladen, mal eine Runde auf diesem Geläuf zu gehen", betonte der Herne-Coach.

Ob zur Rückrunde nach Alternativen zum Stadion am Schloss Strünkede gesucht wird, ist laut RevierSport-Informationen fraglich. Allein am Rasen möchte Knappmann das 0:0 gegen Brackel jedenfalls nicht festmachen. Für die kommenden Begegnungen verspricht er eine Verbesserung. "Wir haben das Spiel nicht gewonnen. Das ist natürlich ärgerlich, aber ich glaube, dass das, was wir angeboten haben, in Zukunft auch wieder zu drei Punkten führen wird", betonte Knappmann gegenüber den Pressevertretern.