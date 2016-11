90 Minuten hatten sich Rot Weiss Ahlen und Wattenscheid 09 einen offenen Regionalliga-Fight geliefert. Am Ende waren beide Trainer mit dem 3:3 (2:0)-Unentschieden zufrieden.

Die 702 zahlenden Zuschauer im Ahlener Wersestadion sollten ihr Kommen nicht bereuen. Bei winterlichen Temperaturen spielten beide Mannschaften mit offenem Visier und trennten sich schließlich mit der verdienten Punkteteilung. Die SG Wattenscheid verspielte dabei jedoch zweimal eine Führung und musste den 3:3-Ausgleich erst kurz vor Spielende hinnehmen.

"Ich denke, wenn wir auswärts mehrmals führen, ist es natürlich ärgerlich, wenn mein Team am Ende nur einen Punkt mitnimmt", äußerte sich 09-Coach Farat Toku deshalb leicht enttäuscht. Die SGW hatte in der ersten Halbzeit den Spielverlauf auf den Kopf gestellt. Während das Schlusslicht RW Ahlen die Partie über weite Strecken bestimmte, schlugen die 09er zweimal eiskalt zu. Erst verwandelte Manuel Glowacz Manuel Glowacz» zum Profil einen Freistoß in gewohnt sehenswerter Manier, dann traf Nico Buckmaier Nico Buckmaier» zum Profil aus dem Gewühl heraus zum 2:0.

Toku: "Mit der Führung im Rücken war sich der eine oder andere aus meiner Mannschaft vielleicht zu sicher. Nach der Pause haben wir einfach zu wenig getan, um auf das dritte Tor zu gehen." Während der Wattenscheider Linienchef offenbar nicht die richtigen Worte fand, um seine Spieler weiter anzutreiben, kam RW Ahlen mit neuem Elan aus der Kabine und schaffte durch einen Doppelschlag von Cihan Yilmaz Cihan Yilmaz» zum Profil die Rückkehr ins Spiel.

Erhan Albayrak musste auf die Tribüne

Die Messe war aber noch nicht gelesen. Erneut gelang es den Wattenscheidern durch Daniel Keita-Ruel Daniel Keita-Ruel» zum Profil in Führung zu gehen. "Da haben sicher viele im Stadion schon gedacht: Das war es jetzt für Ahlen", äußerte sich RWA-Trainer Erhan Albayrak zum 3:2 der Gäste. Der Ex-Profi musste nach wiederholtem Verlassen seiner Coaching-Zone schließlich auf die Tribüne. Von dort sah er den an diesem kuriosen Tag erneuten Ausgleich seiner Mannschaft kurz vor dem Abpfiff. "Wir wollten uns belohnen. Und ich denke, alles in allem haben wir das auch geschafft", so Albayrak.

Mit dem Unentschieden waren schließlich beide Trainer am Ende zufrieden. Während Farat Toku den Ahlenern "alles Gute für die Rückrunde" wünschte, war sich deren Hoffnungsträger Erhan Albayrak sicher: "Wir bleiben drin. Kleinvieh macht auch Mist, deshalb sind wir mit dem Punkt zufrieden."