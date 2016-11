Drei Tage nach seiner beim Sokratis-Foul in Dortmund erlittenen Bänderverletzung im Sprunggelenk hat Max Meyer auf Schalke wieder das Lauftraining aufgenommen.

Der Offensivspieler lief am Dienstag 25 Minuten und hinterließ dabei einen guten Eindruck. Ein Einsatz am Donnerstag gegen Krasnodar ist kein Thema, aber am Sonntag gegen Bremen könnte es gehen. Gleiches gilt wohl für Franco Di Santo (Bauchmuskelzerrung), der am Dienstag gar nicht auf dem Platz war.

Mit Blick auf Bremen wird rotiert

Gegen Krasnodar dürften Eric Maxim Choupo-Moting und Yevhen Konoplyanka im Sturm beginnen, so sah es zumindest am Dienstag im Training aus, als folgende Feldspieler mit roten Leibchen der ersten Elf spielten: Höwedes, Naldo, Nastasic – Caicara, Stambouli, Baba – Goretzka, Aogo – Choupo-Moting, Konoplyanka. Rotiert wird auch mit Blick auf das Bundesliga-Heimspiel am Sonntag gegen Bremen, das erkennen auch die Spieler an. Johannes Geis etwa sagt: „Keine Frage: Jeder will gegen Krasnodar spielen. Aber man ist auch froh, wenn man am Sonntag noch seine Körner hat. Das wird ein extrem wichtiges Spiel.“

Gegen Krasnodar wird trotzdem niemand die Zügel schleifen lassen. Erstens fehlt noch mindestens ein Punkt zum Erreichen der K.o.-Runde und zweitens will Schalke die Serie von jetzt sieben ungeschlagenen Pflichtspielen laufen lassen. „Jeder, der spielen wird, haut sich rein“, verspricht Geis: „Wir haben sehr großen Ehrgeiz, unsere Serie ohne Niederlage fortzusetzen.“