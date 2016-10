Wenn Schalkes Finanz-Vorstand Peter Peters am Samstag beim Revier-Schlager Borussia Dortmunds Sport-Direktor Michael Zorc begrüßt, dann müssen beide schmunzeln.

Peters und Zorc kennen sich seit Jahrzehnten und haben damals gemeinsam in Dortmund gearbeitet. Michael Zorc wurde zu der Zeit wegen seiner üppigen Haarpracht noch „Susi“ gerufen und spielte als junger Profi bei Borussia. Peters war als Journalist für die Westfälische Rundschau tätig und berichtete unter anderem über den Fußball-Bundesligisten BVB. „Wir kennen uns schon ziemlich lange“, sagt der Schalker Funktionär, „Michael hatte damals lange Haare und einen Bart. Es ist immer schön, wenn wir uns wiedersehen.“

Peters ist Profi genug, um das Verhältnis zwischen den beiden großen Rivalen realistisch einordnen zu können. Beide Fan-Lager sind schon Wochen vor den direkten Duellen emotional aufgeladen. Auf Funktionärsebene herrscht dagegen Sachlichkeit und gegenseitige Akzeptanz. „Rivalität“, sagt der in Dortmund wohnende Peter Peters, „gehört dazu, aber man darf nicht überdrehen.“ Seit 2007 pflegt Peters auch engen Kontakt zu Borussia-Präsident Reinhard Rauball. Beide bilden seit Jahren die Spitze des Liga-Verbands. Rauball wurde vor wenigen Monaten als Präsident der Deutschen Fußball-Liga wiedergewählt. Peters wurde als sein Stellvertreter bestätigt.

„Uns verbindet ein tiefes Vertrauens-Verhältnis. Wir arbeiten gut zusammen“, so Peter Peters, der zufällig am selben Tag Geburtstag hat wie Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke: Am 21. Juni. „Wir gratulieren uns jedes Jahr gegenseitig“, schmunzelt der Schalker Finanz-Vorstand, der seit 24 Jahren bei allen heißen Derbys zwischen Schwarz-Gelb und Blau-Weiß als Funktionär dabei ist.

„Die beiden Highlights, die eine Riesen-Rolle gespielt haben, sind mir noch bestens im Gedächtnis. Der 4:0-Sieg in Dortmund im September 2000 mit Andreas Möller, den wir zuvor vom BVB verpflichtet hatten, war der Wahnsinn. Und das 0:2 aus dem Mai 2007 mit all seinen Begleitumständen hat tiefe Wunden gerissen. Durch die Niederlage haben wir die Chance auf die Meisterschaft verspielt. Diese beiden Duelle bleiben mir als Extreme besonders in Erinnerung.“ Das Kopfball-Ausgleichstor von Schalke-Torwart Jens Lehmann zum 2:2 in Dortmund aus dem Dezember 1997 hat Peters zwar ebenfalls gespeichert, „aber von der Bedeutung ist es nicht in die ganz große Geschichte eingebettet.“

Beim Thema Schalke und BVB fällt Peters noch eine witzige Anekdote ein. Als Andreas Möller vor 16 Jahren ausgerechnet vom Dortmunder Erzrivalen ans Berger Feld wechselte, ging es um strengste Geheimhaltung, damit im Vorfeld des brisanten Transfers nicht die Wogen hochschlagen konnten. „Wir haben uns bei mir zuhause getroffen. Andy Möller kam mit seinem Berater Klaus Gerster. Von uns waren der damalige Manager Rudi Assauer und Trainer Huub Stevens dabei. Andy hat dann bei diesem Treffen den neuen Vertrag auf Schalke unterschrieben. Ich weiß noch wie ich die Gardinen zugezogen habe, damit keiner etwas mitbekommt“, lacht Peters rückblickend. Der Schalker Finanz-Vorstand wusste damals, „dass wir ein großes Risiko eingegangen sind, aber der Möller-Wechsel hat die notwendige Spannung aufgebaut.“

Beim ersten Heimspiel mit Möller gegen den 1. FC Köln mussten die Königsblauen sogar einige Minuten später anfangen. „Damals war der Tageskarten-Verkauf das Wichtigste. Viele Fans waren neugierig und wollten Andreas Möller sehen. Wir hatten das Stadion voll“, so Peters. Heute haben Spontan-Entschlossene keine Chance mehr. Die Arenen in Dortmund und Schalke sind bei nahezu jedem Heimspiel ausverkauft.