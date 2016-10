Erst Werder Bremen, jetzt Bayer Leverkusen: Drittligist Sportfreunde Lotte sorgt im DFB-Pokal für Furore.

"Diesen Moment musste ich sofort in meinem Kopf abspeichern. Das ist etwas fürs Leben", sagt Alexander Langlitz. Was war passiert, dass der Rechtsverteidiger der Sportfreunde Lotte so bewegt war? Fußball-Drittligist schmiss soeben mit einem 6:5-Erfolg nach Elfmeterschießen Bundesliga-Vertreter und Champions-League-Teilnehmer Bayer Leverkusen aus dem DFB-Pokal. Nach Werder Bremen bereits der zweite Erstligist, der die Sportfreunde Lotte nie mehr vergessen wird.

Ich bin sprachlos. Diese Mannschaft ist ein Geschenk. Sogar unser Busfahrer könnte die Truppe trainieren, so gut ist die. Wir haben in Unterzahl einen Champions-League-Teilnehmer rausgekegelt. Das muss man sich mal vor Augen halten. Ismail Atalan

Denn zuvor muss man ehrlich fragen: Wer kannte die Sportfreunde Lotte? Wahrscheinlich nur Fußball-Experten und die Kenner der Regionalliga West. Seit der Saison 2008/09 gehörte der Klub aus der 14.175 Einwohner großen Gemeinde des Kreises Steinfurt dieser Liga an. Schritt für Schritt formte Lottes Fußball-Obmann Manfred Wilke die Sportfreunde zu einem Spitzenteam in der vierten Liga. Nach einer Konsolidierungsphase folgte der Angriff: SFL-Macher Wilke wollte in den Profifußball. In der Spielzeit 2012/13 dominierte Lotte die Liga und wurde mit über 80 Punkten Meister der West-Staffel. Die Sportfreunde sicherten sich damit die Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur 3. Liga, in der sie in zwei Spielen gegen den Nordost-Meister RB Leipzig antraten. Das Auswärtsspiel ging 0:2 verloren, daheim führten die Sportfreunde nach 90 Minuten mit 2:0, scheiterten aber in der Verlängerung (2:2) und verfehlten damit den ersehnten Aufstieg. Doch dieser sollte noch folgen.

Im Mai 2016 stand das kleine Lotte Kopf: Ismail Atalan, ein No-Name-Trainer aus der Oberliga, übernahm im Januar 2015 das Traineramt bei den Sportfreunden und führte diese binnen 18 Monaten in die 3. Liga. Diesmal erwies sich Lotte in der Relegation stärker als der Traditionsklub Waldhof Mannheim. "Wir haben Geschichte geschrieben. Das, was wir geleistet haben, ist der Wahnsinn", freute sich der 36-Jährige Atalan. Da wusste der ehemalige Kreisliga-A-Trainer noch nicht, was folgen würde.

Seit dem Aufstieg rocken die Lotter die 3. Liga uns rangieren aktuell in der Spitzengruppe auf Platz vier. Und da war doch noch etwas? Ach ja, der DFB-Pokal. Atalan: "Ich bin sprachlos. Diese Mannschaft ist ein Geschenk. Sogar unser Busfahrer könnte die Truppe trainieren, so gut ist die. Wir haben in Unterzahl einen Champions-League-Teilnehmer rausgekegelt. Das muss man sich mal vor Augen halten." Spätestens seit Dienstagabend dürfte Fußball-Deutschland mit dem Drittligisten nicht mehr nur das Autobahnkreuz Lotte/Osnabrück verbinden, sondern den Pokalschreck Sportfreunde Lotte!