Im Kellerduell der Oberliga Niederrhein am Sonntag beim VfB Homberg soll für den SV Hönnepel-Niedermörmter endlich der erste Saisonsieg her.

Der Abstand zum rettenden Ufer beträgt für den Klub aus Kalkar mittlerweile schon sieben Punkte. Mit mickrigen fünf Punkten aus elf Spielen steht die Mannschaft von Trainer Daniel Beine weiterhin auf dem vorletzten Tabellenplatz. Nachdem seine Elf am vergangenen Sonntag beim ärgerlichen 2:2 gegen TuRU Düsseldorf bereits die ersten Bigpoints gegen einen Tabellennachbarn liegen gelassen hat, soll nun endlich der erste Dreier her. Eine 2:0-Führung wollen die Schwarz-Gelben nicht nochmal kurz vor Schluss aus der Hand geben. „Das wird eine extrem wichtige Nummer. Wir müssen viel cleverer auftreten und nach einer möglichen Führung nicht direkt weiter Vollgas geben, sondern erstmal die Defensive stabilisieren und gezielter nach vorne spielen“, sagt der 28-Jährige im Vorfeld der Partie in Homberg.

Beine erwartet quirlige Homberger

Beine fordert auch, dass gerade seine erfahrenen Spieler die Situation nach einer Führung besser einschätzen und dies an die jungen Spieler weitergeben sollen. Nach dem Spiel gegen TuRU steht jetzt bereits das nächste wichtige Duell gegen einen Mitkonkurrenten um den Klassenerhalt vor der Tür. Mit Homberg erwartet Beine „eine gut eingestellte Mannschaft mit vielen wendigen und quirligen Außenspielern.“

Dabei warnt er besonders vor Stürmer Marcel Kalski Marcel Kalski» zum Profil. Zudem rechnet der Coach mit einem hitzigen Publikum im PCC-Stadion. „Wir müssen von Anfang an hellwach sein und direkt dran sein. Da Homberg nicht die größten Spieler hat, werden wir unsere Chancen sicherlich auch bei Standardsituationen suchen müssen“, erklärt Beine.