Mit einer auf sechs Positionen veränderten Mannschaft will der FC Schalke 04 heute auch das dritte Gruppenspiel in der Europa League in Krasnodar erfolgreich bestreiten.

Mit Dennis Aogo und Benjamin Stambouli setzt Trainer Markus Weinzierl auf eine neue Doppel-Sechs im Mittelfeld. Gerade für Aogo, der nach zwei Startelf-Einsätzen zu Beginn der Saison zuletzt verletzungsbedingt aus dem Blickfeld rutschte, ist der Auftritt auf internationalem Parkett eine wichtige Möglichkeit zum Anbieten. Das gilt auch für Stürmer Franco Di Santo, der im laufintensiven Pressing-Spiel der Schalker den Vorzug vor Klaas-Jan Huntelaar erhält. Ob Di Santo zumindest vom Anlauf-Verhalten auf den Gegner den schwer verletzten Breel Embolo ersetzen kann, wird sich zeigen. Junior Caicara scheint seine Durststrecke ebenfalls beendet zu haben. Seit dem 0:1 bei Eintracht Frankfurt war der Außenverteidiger außen vor. Jetzt kommt er gegen Krasnodar in vorgezogener Position zum Einsatz. Max Meyer, zuletzt in der unbefriedigenden Joker-Rolle, soll dem Schalker Spiel offensiv seinen Stempel aufdrücken. Da Leon Goretzka wegen leichter Blessuren geschont wird, ist Meyer als Schnittstelle besonders gefragt. Yevhen Konoplyanka erhält wie erwartet Starterlaubnis von Beginn an. Der Ukrainer soll auf der Außenbahn dazu beitragen, dass die Königsblauen den Gastgeber beim ersten Pflichtspiel im neuen, 400 Millionen Euro teuren Krasnodar Stadion unter Druck setzen. Auf der Bank halten sich Klaas-Jan Huntelaar, Bernard Tekpetey und Alessandro Schöpf für die Offensive bereit. Sascha Riether und Johannes Geis sind defensive Optionen. Unterstützt wird die Weinzierl-Elf von 300 Schalke-Fans. So spielt Schalke in Krasnodar: Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic, Baba - Stambouli, Aogo - Caicara, Meyer, Konoplyanka - Di Santo

