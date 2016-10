Nach dem Pokalhighlight in Oberhausen ist der SV Burgaltendorf zurück im Bezirksliga-Ligaalltag. Beim Vorletzten VfB Lohberg gewann man souverän mit 3:0.

"Die Stimmung in der Mannschaft ist gut. Nach dem Sieg in Lohberg haben wir auch im Kreispokal gewonnen", sagt Burgaltendorf-Trainer Ulf Ripke zu der aktuellen Stimmungslage seiner Mannschaft. Nach einem etwas holprigen Saisonstart kommt sein Team immer besser in Tritt und liegt derzeit mit 22 Punkten auf dem dritten Tabellenrang.

Auch das Lazarett lichtet sich zusehends: "Zurzeit kommen einige Verletzte zurück, was uns gut tut. Ich habe das Gefühl, dass die Mannschaft sich mittlerweile gefestigt hat. Wir arbeiten intensiv an unseren Schwächen, die wir zu Beginn der Saison noch hatten." In den kommenden Wochen hat die Ripke-Elf mit direkten Duellen gegen Tabellennachbarn bereits eine entscheidende Phase in der Saison. "Die wichtigen Spiele kommen jetzt. Die Spitzenteams spielen alle gegeneinander. In der Liga ist alles möglich, wenn wir unsere Spiele gewinnen, können die fünf Punkte Abstand zum ersten Platz schnell kleiner werden", gibt sich Ripke optimistisch für die kommenden Aufgaben.

Als nächstes steht das Spiel bei DJK St. Winfried-Kray auf dem Programm. Die Mannschaft von Trainer Ibrahim Ramadan konnte in den letzten Spielen den Topteams Vogelheimer SV und SC Frintrop ein Bein stellen und jeweils ein Unentschieden erkämpfen. Auch Ripke ist gewarnt: "Es wird ein kampfbetontes Spiel. Winfried-Kray ist eine sehr gute Mannschaft, die absolut nicht auf dem richtigen Platz steht. Ich erwarte eine schwierige Aufgabe, aber bin guter Dinge, dass wir das Spiel für uns gestalten können."