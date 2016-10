Fußballtrainer Jörg Dohmann ist nicht mehr Trainer des A-Kreisligisten SG Altenessen. Der A-Lizenzinhaber verriet im Interview, dass er eine neue Herausforderung sucht.

Der 34-jährige Fußballtrainer kann auf stolze 20 Jahre Vereinstreue zurückblicken, in denen er zehn Jahre Senioren-Trainer des Essener Kreisligisten war. Dohmann gilt als echtes Urgestein des Vereins. Seit 1989 ist er Mitglied. Im Interview mit RevierSport verriet er, warum ihm der Rücktritt sehr schwer fiel, er für die Zukunft aber dennoch eine richtige Entscheidung sein kann.

Jörg Dohmann, Sie verlassen die SG Altenessen nach 20 langen Jahren. Wie schwer ist Ihnen die Entscheidung gefallen und warum haben Sie so entschieden?

Es war eine sehr emotionales und schwieriges Thema, das mir in den letzten Wochen großes Kopfzerbrechen bereitet hat. Ich habe mich am Dienstag mit dem Vorstand zusammengesetzt und ihm meine Entscheidung mitgeteilt. Dabei handelt es sich nicht um eine Entscheidung gegen die SGA. Es ist eine rationale und keine emotionale Entscheidung, was mir sehr wichtig ist. So, wie die Situation zuletzt war, wollte ich nicht mehr weitermachen. Die Energie, die ich in den Verein und die Mannschaft gesteckt habe, kam zuletzt nicht mehr so zurück, wie ich sie hineingesteckt habe. In den Punkten Leistungsbereitschaft und Einstellung waren die gemeinsamen Vorstellungen von einer Zusammenarbeit einfach nicht mehr deckungsgleich. Dennoch möchte ich mich beim Verein für die tolle Chance bedanken, mir mit 24 Jahren bereits die Möglichkeit gegeben zu haben, als Trainer zu arbeiten und natürlich bei meiner Mannschaft, der ich viel Erfolg und das Allerbeste für die Zukunft wünsche. Die SGA hat immer ausgemacht, dass alles auf sehr persönlicher Basis vonstatten geht. Darum wollte ich ehrlich mit allen Verantwortlichen und der Situation umgehen.

Natürlich möchte ich gerne im ambitionierteren Fußball arbeiten, dafür habe ich die A-Lizenz gemacht und mir entsprechende Kompetenzen angeeignet Jörg Dohmann

Mit Christoph Baumgarten bekommt die SGA nun vorübergehend einen Trainer, der bereits die zweite Mannschaft in der Kreisliga B betreut hat. Ist er der richtige Mann für Ihre Nachfolge?

Christoph Baumgarten hat die Truppe in der Kreisliga B in der Liga gehalten und auf ein gehobenes sportliches Niveau gebracht. Vor zwei Jahren hat er die Zweite in der A-Liga gehalten. Aufgrund des Abstiegs der Ersten musste er gezwungenermaßen runter. Dennoch muss er sich, wie jeder andere Trainer auch, behaupten und fängt bei Null an. Ich bin auch nicht direkt ein guter Trainer, weil ich die A-Lizenz besitze. Dazu gehört heutzutage einiges mehr, aber das traue ich Christoph zu. Er muss die Mannschaft mitreißen. Wenn sie ihm dann vertraut, ist alles möglich. Er kennt die Strukturen im Verein und jeden Spieler persönlich. Ich wünsche ihm alles Gute.

Sie sind bekanntermaßen Inhaber der A-Lizenz für Fußballtrainer - Eine echte Seltenheit in der Kreisliga. Steht der Rücktritt bei der SGA auch mit dem Streben nach höheren Zielen im Zusammenhang?

Zunächst einmal möchte ich klarstellen, dass ich noch mit keinem Verein gesprochen habe oder irgendetwas neues entschieden ist. Ich habe meine Arbeit in Altenessen bis zum letzten Tag mit voller Energie geleistet und nehme mir jetzt erst einmal Zeit für Frau und Kinder - Das konnte ich in den letzten Jahren so gut wie nie. Ich möchte diese Zeit genießen und werde mir dann in Ruhe überlegen, wohin der Weg als nächstes führen soll. Natürlich möchte ich gerne im ambitionierteren Fußball arbeiten, dafür habe ich die A-Lizenz gemacht und mir entsprechende Kompetenzen angeeignet. Ich fühle mich bereit für diesen Schritt und freue mich kurz- oder langfristig auf eine neue Herausforderung. Dem Verein wünsche ich von Herzen alles Gute!

In welcher Liga sehen Sie die wartende Herausforderung?

Das muss man sehen. Ich möchte austesten, wo sich meine Grenzen befinden und bin sehr neugierig darauf. Das ist aber noch relativ ligenunabhängig und offen. Ich habe über die Jahre sehr viel Erfahrung gesammelt. Die möchte ich gerne weitergeben und mich dabei auch als Trainer stetig weiterentwickeln. Wenn ein entsprechendes Angebot kommt und alles passt, freue ich mich, meine ganze Energie in ein ambitioniertes Projekt zu stecken, mit dem man richtig etwas bewegen kann.