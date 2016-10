Unterschiedliche Gefühle bei den Schalker Nationalspielern nach den Partien der WM-Qualifikation vom Freitagabend.

Stürmer Breel Embolo Breel Embolo» zum Profil kam für die Schweiz über 90 Minuten zum Einsatz und durfte einen Last-Minute-Sieg gegen Ungarn bejubeln. Hertha-BSC-Spieler Valentin Stocker erzielte den Siegtreffer zum 3:2. Das nächste Spiel für Embolo steht am Montag in Andorra an.

Sead Kolasinac Sead Kolasinac» zum Profil ging mit der Auswahl von Bosnien-Herzegowina in Belgien unter. 0:4 hieß es am Ende aus Sicht der Elf des Schalker Linksverteidigers. Kolasinac spielte durch. Seine nächste Partie ist ein Heimspiel gegen Zypern, ebenfalls am Montagabend.

Auch Abdul Rahman Baba Abdul Rahman Baba» zum Profil spielte am Freitag die vollen 90 Minuten im Trikot von Ghana beim 0:0 gegen Uganda. Am Dienstag tritt Baba mit seinen Kollegen zu einem Testspiel in Südafrika an.

Reese verliert im U20-Dress, Neumann schaut zu

Für die deutsche U20-Nationalmannschaft lief Nachwuchsstürmer Fabian Reese Fabian Reese» zum Profil auf und wurde erst kurz vor dem Abpfiff ausgewechselt. Beim Vier-Nationen-Turnier in England verlor die U20 gegen den Gastgeber mit 1:3. Phil Neumann Phil Neumann» zum Profil verfolgte das Spiel von der Bank aus. Zum Auftakt des Turniers hatten die DFB-Junioren am Mittwoch mit 1:0 gegen die USA gewonnen. Der Abschluss folgt am Montag gegen die Niederlande.