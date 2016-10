Für Horst 08 ergibt sich momentan eine Chance nach der anderen. Denn die Elf von Trainer Jörg Krempicki muss in der Fußball-Westfalenliga zurzeit nur gegen Teams antreten, die im Tabellenkeller stehen.

Den Horstern bietet sich also Woche für Woche die Möglichkeit, sich von genau diesen Klubs abzusetzen. Mit dem Spiel gegen den SC Neheim am kommenden Sonntag (15.15 Uhr) hat das Ganze dann aber erst einmal ein Ende. Denn danach kommen wieder die großen Brocken auf Horst 08 zu, Mannschaften, die von der Tabellenspitze grüßen. Da wäre es nicht schlecht, wenn die Horster zuvor noch einmal punkten. Zumal man, wie auch in den letzten Wochen, erneut einen Gegner im Tabellenkeller weiter von sich distanzieren könnte.

Diesmal stellt sich der SC Neheim auf dem Schollbruch vor. Der Aufsteiger hat bisher nur einen Sieg auf der Habenseite und ist auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die Euphorie, die so ein Aufstieg in die Westfalenliga mit sich bringen kann, scheint beim Sport-Club also schon verflogen. Es ist somit die Gelegenheit für die Horster, sich ein Polster zur düsteren Tabellenregion zu verschaffen.

Dass Horst eine solche Gelegenheit aber nicht immer ausnutzt, konnte man in der vergangenen Woche sehen. Da hatten die 08er die Chance, den Vorsprung auf den FC Lennestadt zu verkürzen. Doch stattdessen verloren die arg personalgeschwächten Horster mit 0:5 und ließen Lennestadt an sich vorbeiziehen. Die Gefahr besteht gegen den SC Neheim nicht, trotzdem sollten die 08er möglichst zusehen, drei Punkte einzufahren. Um die Ausgangslage vor den Spielen gegen die größeren Brocken zu verbessern.