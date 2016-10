Ratingens neuer Trainer Karl Weiß möchte seine positive Serie gerne fortsetzen. Am Sonntag um 15 Uhr empfängt 04/19 im Abstiegskrimi den FC Kray.

Nach der Trennung von Ex-Trainer Peter Radojewski vor knapp zwei Wochen übernahm bekanntlich der bisherige Sportdirektor Karl Weiß das Ruder bei Germania Ratingen. Dessen Bilanz lässt sich durchaus sehen. Nach zuvor fünf Niederlagen in sieben Spielen holte das Team unter dem neuen Trainer aus den vergangenen zwei Partien starke vier Punkte und konnte sich so zuletzt ein wenig Luft im Abstiegskampf verschaffen. Durch den 3:1-Heimerfolg gegen Tabellennachbar VfB Homberg konnte die Weiß-Elf in der letzten Woche die Abstiegsränge erstmals verlassen. Nach dem 1:1 beim Tabellenvorletzten SV Hönnepel-Niedermörmter steht Ratingen aktuell auf Platz 13 in der Tabelle, ist jedoch nur einen Punkt von den Abstiegsplätzen entfernt.

"Das Unentschieden in Hönnepel war natürlich extrem ärgerlich. Durch den Ausgleich in der 94. Minute haben wir sicherlich zwei wichtige Punkte liegen gelassen", ärgert sich Weiß, der aber auch nach vorne blickt: "Das Hö-Nie-Spiel müssen wir schnell abhaken. Wir gucken nur auf uns und müssen weiter punkten", so der Neu-Coach zielstrebig. In den Wochen der Abstiegskrimis steht für Ratingen am Sonntag das nächste entscheidende Kellerduell an, in dem es erneut um wichtige Punkte für den Klassenerhalt geht. Die nach dem 5:0 gegen Mitabstiegskonkurrent Cronenberger SC mit viel Selbstvertrauen gestärkten Gäste aus Kray reisen mit Rückenwind nach Ratingen.

Spannender Abstiegskampf in der Oberliga

Weiß erwartet deshalb ein schweres Spiel. "Kray ist nach dem guten Ergebnis im letzten Spiel natürlich im Aufwind und kommt mit komplettem Personal zu uns. Sie haben einen guten Kader, dennoch wollen wir zu Hause den Kampf annehmen und versuchen, den Abstand zu den Abstiegsplätzen weiter zu vergrößern", hofft Weiß, der vor der Saison zu diesem Zeitpunkt mit keinem der beiden Teams im Tabellenkeller gerechnet hat.

In den letzten Wochen konnten einige Mannschaften aus der untersten Tabellenregion punkten. Viele Teams befinden sich momentan im Aufschwung, was möglicherweise durch den einen oder anderen Trainerwechsel bedingt ist. Der Abstiegskampf in der Oberliga Niederrhein wird sicherlich bis zum Ende der Saison spannend bleiben!