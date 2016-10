Am neunten Spieltag in der Oberliga Westfalen kommt es am Sonntag um 15 Uhr zum Verfolgerduell. Der FC Gütersloh empfängt Westfalia Rhynern.

Gütersloh konnte am vergangenen Sonntag mit einer starken Leistung einen Punkt aus Lippstadt entführen. Beim Spitzenreiter hätte Ex-Profi und FC-Coach Vatmir Vata vor dem Spiel ein Unentschieden sicherlich sofort unterschrieben, nach dem Spiel zeigte sich der Albaner nach dem starken Auftritt seiner Mannschaft allerdings etwas enttäuscht: „Wir waren die bessere Mannschaft und hätten eigentlich den Sieg verdient gehabt. Durch den Elfmeter in der 75. Minute haben wir den unnötigen Ausgleich kassiert“, stellt Vata fest, der in seiner „frischen Mannschaft“ momentan einige Ausfälle zu beklagen hat.



Trotz positivem Trend: Vorrangiges Ziel bleibt der Klassenerhalt

Der FC Gütersloh rangiert momentan auf dem 10. Tabellenplatz. Allerdings hat sich die Vata-Elf in den bisherigen acht Spielen oft sehr gut verkauft und ist alles andere als eine graue Maus der Liga. Der FC liegt nur drei Punkte hinter Platz drei und ist damit den Verfolgern um die Aufstiegsplätze durchaus auf den Fersen. „Wenn wir am Ende einen einstelligen Tabellenplatz erreichen, wäre das schon ein riesiger Erfolg. Dafür, dass wir beim ersten Training nur vier Spieler unter Vertrag hatten und 20 Probespieler bei uns mittrainiert haben, bin ich mit dem Saisonstart zufrieden“, sagt Vata, der mit seinem Trainerteam ein glückliches Händchen bewiesen hat und mit einigen Neuzugängen eine eingespielte Mannschaft geformt hat. Dennoch soll das vorrangige Saisonziel erst einmal der Klassenerhalt sein.



Nach Pokalspiel: schwere Aufgabe gegen Rhynern

Am Sonntag erwartet Gütersloh Westfalia Rhynern im heimischen Heidewaldstadion. Der Vorjahresfünfte Rhynern steht mit nur einem Punkt mehr auf dem Konto auf Tabellenplatz sieben, ein echtes Verfolgerduell. „Das wird ein hartes Stück Arbeit. Rhynern hat eine gute Mannschaft, aber wir wollen uns zu Hause nicht verstecken und den Rückenwind von fünf ungeschlagenen Spielen in Folge mitnehmen“, erhofft sich Fatmir Vata, dessen Team noch das gestrige Pokalspiel beim Landesligisten FSV Gerlingen in den Knochen hat. In der zweiten Runde des Westalenpokals setzte sich Gütersloh durchaus knapp, aber verdient mit 2:0 nach Verlängerung durch und zog standesgemäß ins Achtelfinale.