Der CSV SF Bochum Linden hat einen großen Umbruch hinter sich, die Erwartungshaltung bleibt aber die gleiche wie in den letzten Jahren. Der SSV Buer grüßt vom ersten Tabellenplatz.

Die Saison startete überraschend gut. Nach drei Spieltagen stand das Team von Ex-Profi Frank Benatelli überraschend auf Platz drei in der Landesliga Westfalen 3. Zudem konnte man durch einen Sieg beim SV Neubeckum die zweite Runde im Westfalenpokal erreichen. Nun aber, nach acht Spieltagen, steht der CSV nach zuletzt drei durchaus knappen Niederlagen mit sieben Punkten auf Platz zwölf in der Tabelle und ist nur einen Punkt von einem Abstiegsplatz entfert.

Für den Sportlichen Leiter Yildirim Bozkurt keine Überraschung: "Der aktuelle Tabellenstand ist für uns völlig verständlich. Damit haben wir schon gerechnet. Unsere Mannschaft hat einen relativ großen Umbruch hinter sich. Nach den Abgängen von zwölf Leistungsträgern musste der Trainer eine komplett neue Mannschaft zusammenstellen. Das kann keiner so schnell verkraften."

Ziel Klassenerhalt

Obwohl Bochum-Linden in den letzten vier Jahren in der Landesliga immer um den Aufstieg mitspielte, ist der Klassenerhalt nach wie vor das vorrangige Ziel des Vereins: "Wir wollen zunächst die Klasse halten, wenn es gut läuft, können wir einen einstelligen Tabellenplatz schaffen", gibt sich der Manager zurückhaltend. Am Mittwochabend (19 Uhr) steht die zweite Runde im Westfalenpokal an. Die Benatelli-Elf muss zum Bezirksligisten SC Westfalia Kinderhaus. "Das ist für uns ein Bonus-Spiel. Wenn wir eine Runde weiterkommen, würden wir uns sicherlich freuen. Im Pokal geben wir wie in jedem Spiel unser Bestes und versuchen das Maximale herauszuholen", sagt Bozkurt auch in Hinblick auf die anstehende schwierige Auswärtsaufgabe in der Liga. Am Sonntag um 15 Uhr tritt die Benatelli-Elf bei Spitzenreiter SSV Buer an.



Tabellenführung für Buer nur eine Momentaufnahme

Buer-Trainer Holger Siska hat den großen Umbruch im Kader des Gegners sicherlich beobachtet, weiß aber dennoch um die Stärken der Bochumer: „Natürlich muss sich die Mannschaft erst finden. Dennoch hat Bochum-Linden sicherlich einige Spieler mit hoher individueller Klasse in seinen Reihen", sagt Siska, der neben Tim Voßschmidt und den beiden Langzeitverletzten auf seine beste Elf zurückgreifen kann. Der aktuell erste Tabellenplatz ist für den Coach eher eine Momentaufnahme: „Den Moment nehmen wir gerne mit. Uns ist klar, dass wir irgendwann auch wieder ein Spiel verlieren werden. Wir versuchen jede Woche alles raushauen und voll konzentriert zu sein. Aber wir müssen konstanter agieren", analysiert Siska.