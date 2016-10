Wie aus dem Nichts! Die sonst so heimstarken Bezirksliga-Fußballer der DJK Blau-Weiß Mintard haben die Partie gegen die SpVgg Steele mit 0:2 verloren.

Damit gaben die Mintarder die Tabellenführung aus der Hand, da der neue Spitzenreiter Vogelheimer SV parallel mit 6:0 gegen den VfB Lohberg gewann.

„Wir hätten noch drei Stunden spielen können, hätten aber trotzdem kein Tor gemacht“, fasste BWM-Coach Fabian Holzmann die Partie kurz und schmerzlos zusammen. Das machten die Gäste aus Steele besser. Fynn Strahlendorf verwandelte nach 18 Minuten einen Foulelfmeter zum 1:0. „Man kann über den Pfiff sicher reden, aber der Elfmeter geht wohl in Ordnung“, so Holzmann. Strahlendorf war es auch, der in der 30. Minute das 2:0 erzielte. Anschließend fielen auf beiden Seiten keine Treffer mehr. „Wir machen das Spiel, Steele die Tore“, monierte Holzmann. Seine Blau-Weißen hatten die größeren Spielanteile, im letzten Drittel gelang jedoch nicht allzu viel. Nun gilt es, die Tabellenführung zurückzuerobern – Vogelheim liegt nur einen Punkt vor den Mintardern.