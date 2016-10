Fußball-Zweitligist Hannover 96 hat den zweiten Tabellenplatz untermauert.

Der Bundesliga-Absteiger bezwang am Samstag vor 49 000 in der ausverkauften HDI-Arena den FC St. Pauli mit 2:0 (0:0).

Hannovers Kenan Karaman brachte die Gastgeber in der 75. Minute mit seinem dritten Saisontreffer in Führung, Felix Klaus erhöhte in der Nachspielzeit auf 2:0. Mit 17 Punkten stehen die Niedersachsen nach acht Spielen auf Rang zwei und sind erster Verfolger von Tabellenführer Eintracht Braunschweig (18). St. Pauli muss sich mit fünf Zählern auf dem Relegationsrang 16 immer mehr mit dem Abstiegskampf beschäftigen.