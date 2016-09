Fußball-Profi Klaas-Jan Huntelaar droht auch im Bundesligaspiel des punktlosen Tabellenletzten FC Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach auszufallen.

Der Torjäger aus den Niederlanden ist nach Angaben von Schalke-Trainer Markus Weinzierl noch immer stark erkältet und konnte am Freitag nicht trainieren.

Huntelaar hatte am Donnerstag schon in der Europa-League-Begegnung mit RB Salzburg (3:1) gefehlt. In dieser Partie hatte Schalke-Kapitän Benedikt Höwedes einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen. "Ich denke, dass er spielen wird", kündigte Weinzierl für die Partie am Sonntag (17.30 Uhr) gegen den Champions-League-Starter aus Mönchengladbach an.