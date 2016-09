Er geht voran. Er kämpft. Und er war gegen Salzburg an zwei Toren beteiligt. Benedikt Höwedes zeigt, wie wertvoll er für Schalke ist. Ein Kommentar.

Es ist an der Zeit, einmal eine Lanze für Benedikt Höwedes zu brechen. Schon in den vergangenen Tagen hatte der Weltmeister gezeigt, dass er ein richtig guter Kapitän für Schalke 04 ist: Erst war er der einzige Spieler, den man bei der Niederlage in Hoffenheim aus der Pauschal-Kritik herausnehmen konnte, dann hatte er auch noch die richtigen Worte gefunden.

Klappe halten und Leistung bringen - so konnte man seine Aufforderung an Schalke zusammenfassen.

Gegen Salzburg wurde Höwedes belohnt: Er war Schalkes Mann des Tages beim 3:1-Sieg. Zum Ausdruck gebracht wurde das durch seine Torbeteiligungen beim 2:0 und 3:0. Was man schon vorher so nebenbei registrieren und getrost auch einmal würdigen durfte: Höwedes hatte wieder als rechter Verteidiger ausgeholfen - auf der Position, auf der er sich in den Dienst der Mannschaft stellt, obwohl er eigentlich lieber im Abwehrzentrum spielt. Ein vorbildlicher Kapitän.