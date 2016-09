Der Fußball-Oberligist ETB spielt am Dienstag in der zweiten Runde des Niederrheinpokals beim Ligarivalen Ratingen 04/19 (19.30 Uhr, Stadionring 5).

Bereits am ersten Spieltag der Oberliga Niederrhein gab es diese Partie. Bei diesem Aufeinandertreffen trennten sich beide Teams mit einem 3:3.

Für die Schwarz-Weißen ist es derzeit kein Nachteil, wenn sie in der Fremde antreten müssen. In der Meisterschaft sind sie nach vier Auswärtspartien immer noch ungeschlagen. Zusätzlichen Rückenwind sollte der 2:1-Sieg in Baumberg vom Sonntag geben. „Auswärts läuft es super und unsere Auswärtsbilanz in der Meisterschaft ist mit acht Punkten aus vier Spielen überragend. Wir müssen den Schwung vom Sonntag für das Pokalspiel in Ratingen mitnehmen“, freut sich ETB-Coach Damian Apfeld auf das Pokalspiel gegen den Ligakonkurrenten aus Ratingen.