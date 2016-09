„Der Sieg in Nizza ist Gold wert“, sagt Schalkes Manager Christian Heidel. Am Sonntag treffen die Königsblauen auf Hertha BSC und wollen die ersten Punkte in der Bundesliga.

Freitagmittag hat Schalke auf Instagram ein Foto veröffentlicht, auf dem auch Eric Maxim Choupo-Moting zu sehen ist. Mit Teamkollegen tritt der Offensivspieler auf dem Spinning-Rad in die Pedalen. Regeneration nach dem 1:0-Sieg zum Auftakt in der Europa League bei OGC Nizza.

Choupo-Moting hat Glück, dass er zu dieser Zeit nicht schon auf dem Weg zum Auswärtsspiel nach Berlin war. Und zwar zu Fuß. Hätte Nizzas Stürmerstar Mario Balotelli am Donnerstag kurz vor Schluss noch den Ausgleich erzielt, hätte der Schalker von Nizza nach Berlin laufen müssen. „Ich habe mit Choupo geflachst“, sagte Schalkes Manager Christian Heidel, der nach dem hochverdienten Sieg erleichtert war.

Choupo-Moting hatte in der hektischen Schlussphase erst eine Großchance vergeben und anschließend den Ball vertändelt. Leichtsinn, der sich beinahe gerächt und Schalke um den verdienten Lohn gebracht hätte. „Da braucht man schon Herztropfen“, sagte Heidel und lachte. Da Torwart Ralf Fährmann Balotellis Schuss aber glänzend parierte, wird auch Choupo-Moting am Samstagnachmittag im Flugzeug sitzen, wenn es auf direktem Wege von Nizza nach Berlin geht.

In der Hauptstadt trifft Schalke am Sonntag auf Hertha BSC (17.30 Uhr, live in unserem Ticker). Eine Rückkehr nach Gelsenkirchen, um einen Tag später schon wieder im Flieger zu sitzen, hätte Trainer Markus Weinzierl für sinnlos gehalten. „Diese Strapazen ersparen wir uns“, sagte er.

Das Selbstvertrauen ist größer geworden

Schalkes Selbstvertrauen ist nach dem starken Auftritt in Nizza natürlich noch größer geworden. In Berlin will Schalke nach zwei Niederlagen zum Auftakt jetzt auch die ersten Punkte in der Bundesliga einfahren. „Der Sieg in Nizza ist Gold wert, die Kurve zeigt nach oben“, sagte Heidel. „Wir wollen den Schwung mitnehmen. Jetzt gilt es, zu punkten“, stellte Trainer Weinzierl klar.

Hertha BSC hat die beiden Ligasspiele gegen den SC Freiburg und beim FC Ingolstadt gewonnen, nur Bayern München steht vor der Mannschaft von Pal Dardai. Heidel beschreibt den Gegner als „sehr unangenehm“, meint das aber sehr wohl wertschätzend. Unangenehm wollen nämlich auch die Schalker sein. Beim 0:2 vor einer Woche gegen Bayern München waren sie es über weite Strecken. In Nizza beinahe über die gesamte Spielzeit. Heidel bezeichnete die Spielweise sogar als „eklig“.

Schalke setzt auf Rotation

Die Spielidee lautet: mit aggressiver Arbeit gegen den Ball zum Erfolg kommen. In diesem Bereich, erklärte Heidel, habe er bei der Kaderanalyse vor der Saison die größten Defizite festgestellt. Mit Nabil Bentaleb und Benjamin Stambouli holte der Manager daraufhin zwei Spieler, die zwar „nett und freundlich“ sind, auf dem Rasen aber eben auch, wenn es sein muss, unangenehm und eklig sein können. „Ihr Defensivverhalten ist nach vorne ausgerichtet, sie gehen nach Ballverlust sofort ins Gegenpressing“, sagte Heidel, der aber schon ein neues Defizit ausgemacht hat: die Effizienz der Offensive.

In der Bundesliga hat Schalke in zwei Partien noch kein Tor erzielt. In der Europa League musste es Baba richten, der Linksverteidiger. Schalke erspielte sich in Nizza zwar Torchancen, doch es fehlte die Kaltschnäuzigkeit. Möglich, dass Klaas-Jan Huntelaar in Berlin wieder für Breel Embolo in die Startelf rückt.

Rotation soll auf Schalke übrigens zur Gewohnheit werden. Auch das ist für Heidel ein Merkmal von Qualität. „Wenn wir es hinbekommen, das Niveau zu halten, und dass kein Spieler sauer wird, wenn er nicht spielt, dann sind wir auf dem Weg, den wir uns für die Zukunft vorstellen.“