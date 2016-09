Die A-Junioren von Rot-Weiss Essen haben gegen Fortuna Düsseldorf einen klaren 3:0-Heimsieg eingefahren.

Wenige Miniuten waren gespielt, da hätte Jason Ceka Jason Ceka» zum Profil die Gastgeber bereits in Führung bringen müssen. Simon Skuppin spielte den Ball von der Grundlinie auf den Fünfmeterraum zurück, wo Ceka mutterseelenalleine abschließen konnte. Doch Fortuna-Torwart Sumethee Khokpho Sumethee Khokpho » zum Profil klärte mit einem bärenstarken Reflex. Die Essener überließen den Landeshauptstädtern den Ball, die wussten damit allerdings nur wenig anzufangen und wurden immer wieder gefährlich ausgekontert. Nach einigen ungenauen Aktionen im gegnerischen Strafraum sorgte ein Freistoß für die Führung. Ismael Remmo Ismail Remmo» zum Profil hob den Ball über die Mauer und unhaltbar für Khokpho ins Tor (34.).

Düsseldorfs Trainer Sinisa Suker haderte an der Seitenlinie bereits in der ersten Halbzeit lautstark mit der Leistung seiner Mannschaft. Auch nach Ablauf der zweiten 45 Minuten war der Coach völlig unzufrieden: "Wir waren in allen Belangen komplett unterlegen und haben auch in der Höhe verdient verloren. Es gab überhaupt nichts, was gut war - wir haben nicht einen Zweikampf gewonnen, keine Torchance gehabt und die ersten beiden Tore waren Gastgeschenke auf höchstem Niveau." Nach dem deutlichen 5:1-Erfolg über den 1.FC Köln gingen die Fortunen favorisiert in die Partie gegen die bis dato noch sieglosen Essener.

Überheblichkeit wollte Suker seiner Mannschaft aber nicht unterstellen: "Es gibt Tage, da findet eine Mannschaft einfach nicht ins Spiel. Dann muss man das so abhaken. Im nächsten Spiel müssen wir einfach alles besser machen: Die Grundeinstellung, die Basics, alles was zum Fußball spielen dazugehört."

Jaschin ist bei Düsseldorfs Chance auf der Hut

Zu Beginn der zweiten 45 Minuten hatten die Gäste durch Dennis Dreyer die erste Torchance, aber RWE-Schlussmann Stefan Jaschin war auf der Hut. Wer jetzt eine Aufholjagd der Düsseldorfer erwartet hatte, wurde enttäuscht, denn das war der einzige Torschuss der Gäste in der gesamten Begegnung. Stattdessen übernahmen die Hausherren wieder das Kommando und erspielten sich ein paar Halbchancen. Allerdings war erst in der 71. Spielminute als Da Silva Matondo Da Silva Matondo» zum Profil das 2:0 erzielte, der Deckel drauf. Nach einer Flanke von Remmo hatte Verteidiger Georgios Siadas Georgios Siadas» zum Profil das Spielgerät eigentlich schon unter Kontrolle, ließ sich den Ball im eigenen Strafraum aber von Matondo abnehmen und der hatte anschließend aus kurzer Distanz keine Probleme mehr. Zehn Zeigerumdrehungen vor dem Ende schraubte der eingewechselte Johan Scherr Johan Scherr» zum Profil das Ergebnis auf 3:0 (80.) in die Höhe.

RWE-Trainer Carsten Wolters fiel nach dem ersten Sieg der Saison ein Stein vom Herzen: "Der Dreier war überfällig, auch wenn es natürlich nicht klar war, dass wir Düsseldorf 3:0 schlagen. Ich kann meiner Mannschaft nur Komplimente machen. Wir haben nichts zugelassen und Düsseldorf sofort den Schneid abgekauft." Wolters zitterte 90 Minuten, erst nach dem dritten Treffer seiner Mannschaft war sich der Coach sicher, dass seine Mannschaft den Dreier einfährt: "Nach der Pause ist es immer gefährlich, weil wir nicht wissen ob die Gegner was geändert haben. Heute haben wir ruhig weitergespielt und die Ordnung gehalten."