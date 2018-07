Der Drittligakader des KFC Uerdingen ist mit 27 Spielern nicht nur breit, sondern auch prominent besetzt. Die U23-Regel raubt Stefan Krämer viele Möglichkeiten.

Wie im Vorfeld angekündigt, musste Krämer deshalb einige seiner namhaften Spieler außen vor lassen, was die Aufstellung der ersten Elf für den 51-Jährigen ungemein schwierig machte. Abwehrspieler Robert Müller, Dennis Chessa und Kai Schwertfeger sowie Florian Rüter und Joshua Endres waren unter anderem betroffen. Auch der Topscorer aus der vergangenen Saison, Lucas Musculus, und Oguzhan Kefkir, der im Zweikampf um die Position im linken Mittelfeld mit Kevin Großkreutz vor allem in den Vorbereitungsspielen überzeugende Leistungen brachte, wurden auf die Tribüne verbannt.

Stattdessen saßen drittligaunerfahrene Spieler wie der 19-jährige Leipzig-Zugang Lukas Schelenz oder Jan Holldack (22) auf der Bank, die als Abwehrspieler bei einem Rückstand für einen Offensivwechsel nicht in Frage kommen können. Hinzu kommen die Ersatzkeeper Robin Benz (22) und Tim Schneider (20). Einzig Johannes Dörfler (21) und Connor Krempicki (23) werden in dieser Hinsicht schon eher gebraucht. Der nicht berücksichtigte Endres (21) ist der letzte Spieler, der unter 23 Jahre alt ist. Sicherlich kein Problem, aber ein Mangel an Möglichkeiten für den Trainer.

Denn gemäß der U23-Regularien sind in der 3. Liga mindestens vier Spieler auf dem Spielberichtsbogen anzuführen, die das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Gegen Unterhaching waren abgesehen vom in der Startelf stehenden Krempicki gleich vier von sieben Spielern unter 23 Jahre alt. „Ist doch besser, als wenn ich gute Spieler zusammen suchen muss“, betonte Stefan Krämer auf der Pressekonferenz. Dennoch wird der Trainer in den kommenden Wochen oft genau überlegen müssen, wen er für den 18er-Kader nominiert, um vor allem für die Offensive frische und wichtige Kräfte von der Ersatzbank bringen zu können.