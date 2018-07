Rot-Weiss Essen hat den Auftakt in die neue Regionalliga-Spielzeit verpatzt. Beim SV Rödinghausen verloren die Essener mit 1:2 (0:1). Zudem musste Kevin Freiberger verletzt raus.

Auftaktpleite für Rot-Weiss Essen. Die Mannschaft von Trainer Karsten Neitzel zog beim SV Rödinghausen mit 1:2 (0:1) den Kürzeren.

Vor 1.901 Zuschauern im Wiehenstadion in Rödinghausen brachte Neitzel mit Lukas Raeder, Daniel Heber, Lukas Scepanik und Kevin Freiberger gleich vier Zugänge von Anfang an. Die Gäste begannen zwar bemüht, die erste Chance des Spiels hatten aber die Gastgeber. Eine Flanke von der rechten Seite konnte Nico Knystock aber nicht verwerten (5.).

Erster Schock schon nach sieben Minuten

Nach sieben Minuten gab es dann den ersten Schock für die Rot-Weissen. Kevin Freiberger musste den Platz verletzungsbedingt verlassen, für ihn kam Florian Bichler ins Spiel.

RWE war zwar bemüht, das Spiel zu machen, spielte sich allerdings keine Chancen heraus. Und so waren es die Hausherren, die den ersten Treffer der neuen Spielzeit erzielten. Dennis Engel setzte sich auf der rechten Seite stark durch und bediente Angreifer Simon Engelmann, der den Ball im langen Eck unterbrachte (25.).

Acht Minuten später hätte der SVR fast auf 2:0 erhöht, doch Engelmann verpasste eine Hereingabe von Knystock nur knapp.

Rödinghausen mit der direkten Antwort

So ging es mit dem 1:0 für den SV Rödinghausen in die Kabine. Aus dieser kamen die Gäste besser heraus und kamen in der 56. Minute zum hochverdienten Ausgleich durch Timo Becker, der einen Freistoß von Benjamin Baier mit dem Kopf im Tor versenkte.

Doch nur zwei Minuten später war es erneut Engelmann der die Gastgeber wieder in Front brachte. Der Ex-RWO-Angreifer lief alleine auf Raeder zu und ließ diesem keine Chance.

Danach drückte RWE auf den Ausgleich, traf durch Platzek auch noch den Pfosten (94.), doch für einen Punkt sollte es nicht mehr reichen.