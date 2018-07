Am ersten Spieltag der Regionalliga West zeigten sich einige Fans von Borussia Dortmund als unverbesserlich. Bei trockenen Temperaturen zündeten sie bengalische Feuer und Rauchtöpfe.

Die neue Saison in der Regionalliga-West ist noch gar nicht angepfiffen, da wird bei Borussia Dortmund schon wieder gezündelt. Am ersten Spieltag der Regionalliga-West trafen die Schwarz-Gelben im Bonner Sportpark Nord auf den Bonner SC.

Zum Einlauf der beiden Mannschaften warfen die Anhänger von Schwarz-Gelb Konfetti und zeigten ein Fahnen-Intro. Knapp 800 Zuschauer reisten von Westfalen mit in die ehemalige Bundeshauptstadt.





Es blieb allerdings nicht nur bei Fahnen und Konfetti im Dortmunder-Block. Unter den 1000 Zuschauern fanden sich einige Unverbesserliche, die schwarz und gelbe Rauchtöpfe zündeten. Da die Fans von Borussia Dortmund Wiederholungstäter sind, wird auf Borussia Dortmund in den kommenden Wochen also eine Verbandsstrafe in fünfstelliger Höhe zukommen.

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit zündete der Gästeblock Pyrotechnik. Mehrere bengalische Fackeln leuchteten im Block der Dortmunder Fans auf.





