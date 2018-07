Der SV Sodingen halle Hände voll mit der Ausrichtung des Cranger-Kirmes-Cups zu tun. Hinter die Kaderplanung hat der Landesligist einen Haken machen.

Wie alle eingeladenen Mannschaften bereitet sich auch der Turnierausrichter vom SV Sodingen im Rahmen des “Cranger-Kirmes”-Cups auf die kommende Spielzeit vor. Dass der Landesligist in seinem eigenen Vorbereitungsturnier bereits das Halbfinale erreicht hat, dürfte im Rahmen der Sommervorbereitung als Erfolg verbucht werden, war das Erreichen der Endrunde doch das ausgesprochene Ziel.

Auch abseits der Turnierspiele sieht Co-Trainer Timo Erkenberg seine Elf auf einem guten Weg, wenngleich in den kommenden Wochen auch noch einiges an Arbeit auf die Grün-Weißen wartet: “Wir sind jetzt genau an der Hälfte der Vorbereitungszeit angekommen. Da fehlt dann noch einiges. Wir sind jetzt in einer guten Frühform, aber wir müssen natürlich am ersten Landesliga-Spieltag auf den Punkt bereit sein.”

“Haben den Kader sinnvoll ergänzt.”

Mit Blick auf die Kaderplanung ist man derweil bereits schon zu einem Ende gelangt – beim SV plant man keine weiteren Zu- oder Abgänge mehr ein. Der nun zur Verfügung stehende Kader soll es in der neuen Landesliga-Spielzeit richten. “Unser Kader steht. Wir haben drei, vier Neuzugänge verpflichtet und drei Spieler abgegeben. Da ist einfach nur sinnvoll ergänzt worden”, erklärte Erkenberg am Rande des zweiten Gruppenspieltages des Cranger-Kirmes-Cups.