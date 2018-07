Am dritten Juli-Wochenende läutete Rot-Weiß Oberhausen die neue Spielzeit mit der offiziellen Saisoneröffnung ein. Das Drei-Tage-Event war neu, hat aber Zukunft.

Es war nochmal ein lockeres Beisammensein, bevor es dann am nächsten Samstag ernst wird: Das Saisoneröffnungs-Wochenende von Rot-Weiß Oberhausen lockte überarbeitet und neu strukturiert einige Kleeblatt-Fans auf das Vereinsgelände an der Lindnerstraße.

Am Freitag gab der evo-Kids-Day mit über 100 Teilnehmern den Startschuss. Einen Tag später gab es zunächst ein wenig Nostalgie: Das Aufstiegsteam von 2008 um Ikonen wie Marcel Landers, Markus Kaya, Dimitrios Pappas und dem aktuellen Trainer Mike Terranova trat gegen die Traditionself von Rot-Weiß Erfurt an. "Das war eine ganz tolle Atmosphäre. Die Tribünen waren super gefüllt. Wir haben dann nochmal das entscheidende Spiel RWO gegen Union Berlin laufen lassen. Da hatte ich an der ein oder anderen Stelle auch mal Gänsehaut", schwärmt Norbert Lamb, Geschäftsführer der Contact GmbH in den höchsten Tönen.

Der Samstag stand dann komplett im Zeichen der Gegenwart, genauer gesagt der Gegenwart des Oberhausener Amateurfußballs. Ab zehn Uhr startete das Familienfest mit vielen Attraktionen. Dazu gehörte auch die offizielle Mannschaftsvorstellung des RWO-Kaders 2018/2019. Die Hauptakteure des nächsten Jahres gaben fleißig Autogramme und posierten für Fotos. "Ich glaube, die Spieler haben vielen einen glücklichen Tag bereitet", freute sich Lamb in seiner Dankesrede im Stadion Niederrhein.

Dort fand zum krönenden Abschluss das Spiel gegen die König-Pilsener Stadtauswahl Oberhausen statt. "Die Wahl war ein voller Erfolg. Über 7000 Stimmen wurden abgegeben. Von 36 Amateur-Vereinen haben sich 24 beteiligt. Am Sonntag wurden dann zehn Vereine durch ihre Spieler repräsentiert", fasst Lamb zusammen. Am Ende siegte RWO jedoch deutlich mit 9:0. Das tat der Freude über das Spiel jedoch keinen Abbruch.

Das Resümee des Wochenendes fiel dem reibungslosen Ablaufs entsprechend positiv aus: "Ich denke, dass es für Oberhausen eine geile Geschichte war. Den Oberhausener Fußball so zu verbinden, ist klasse. Alles in allem eine Sache, die wiederholenswert ist. Vielleicht wird es sogar Tradition", beurteilte RWO-Sportchef Jörn Nowak das Event und auch Lamb stellte der Veranstaltung als einer der Strippenzieher ein positives Zeugnis aus: "Für den ersten Versuch war das schon ganz ordentlich. Nun gilt es, zu überdenken, wie wir es beim nächsten Mal noch attraktiver machen können", sagt er mit Blick in die Zukunft.

Dort wartet nächsten Samstag erstmal der Regionalliga-Start gegen den SV Straelen (14 Uhr, Stadion Niederrhein). "Wir wollen nach dieser tollen Veranstaltung mit Vollgas starten und damit natürlich gegen Straelen anfangen", schwört Nowak das Team vor dem Saisonbeginn nochmal ein.