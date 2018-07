Am Sonntag besiegte Rot-Weiß Oberhausen die König-Pilsener Stadtauswahl im Rahmen der eigenen Saisoneröffnung mit 9:0. Nächsten Samstag wird es dann ernst.

Das Saisoneröffnungs-Wochenende von Rot-Weiß Oberhausen fand im Spiel gegen die König-Pilsener Stadtauswahl den sportlichen Höhepunkt. Der Test gegen die im Internet gewählte All-Star-Truppe aus Oberhausener Amateurfußballern war gleichzeitig auch die Generalprobe für das am kommenden Samstag anstehende Ligaspiel gegen den SV Straelen (14:00 Uhr).

Sportlich hatten die Kleeblätter, die erneut von Co-Trainer Dirk Langerbein betreut wurden, keine Mühe: Mit 9:0 (Özkara (3.), Löhden (9.), Bauder (35.), Hermes (37.), Bauder (41.), Bauder (48.), Uzun (70.),Lorch (81.), Steinmetz (88.)) besiegte der Viertligist die Stadtauswahl bestehend aus Kreis-, Bezirks- und Landesligaspielern. "Meine Mannschaft hat den gesamten Tag gut angenommen. Sie waren sehr motiviert. Natürlich hätten wir noch das ein oder andere Tor mehr machen können", beurteilte Langerbein den Sonntag.

Selbstverständlich hatten die Rot-Weißen in der Vorbereitung auf die Spielzeit 2018/2019 anspruchsvollere und eingespieltere Gegner, doch schon im Vorfeld hatte der Sportliche Leiter Jörn Nowak den Zeitpunkt der Partie verteidigt: „Dieser Test hat wie alle Vorbereitungsspiele einen hohen Stellenwert und war nach den beiden Spielen gegen Drittligisten auch bewusst gewählt“, sagte er im Vorfeld.

Nach dem Test war Nowak durchaus positiv gestimmt, was den Start in sechs Tagen betrifft und sieht die Kleeblätter gewappnet: "In der Vorbereitung weiß man manchmal nicht genau, wo man steht. Das wissen die anderen aber auch nicht. Aus den Tests und dem Training haben wir aber viel Positives mitgenommen", lobte er. Ebenfalls voll des Lobes war Trainer Langerbein: "Wir sind sehr zufrieden. Die Kommunikation zwischen Mike Terranova und mir war auch jetzt, als er auf dem Trainerlehrgang war, durchweg gut", sagte er.

Das Startprogramm des Vorjahres-Neunten hat es auf dem Papier durchaus in sich: Nach dem Wundertüten-Start gegen Aufsteiger Straelen folgen mit Gladbachs U23, Alemannia Aachen, Viktoria Köln und Borussia Dortmund U23 gleich vier dicke Brocken in der Liga. Dazu kommen die Pokalspiele gegen DJK SF Katernberg (Niederrheinpokal) und den SV Sandhausen (DFB-Pokal). Der Hammer-Start macht Nowak jedoch keine Sorgen. "Wir wollen schnell anfangen zu punkten. Da sind die Namen auch nicht wichtig. Wir wollen früh viele Punkte holen", sagte er selbstbewusst.