Beim H-Hotels-Cup im Rahmen der Bochumer Saisoneröffnung hat der Zweitligist VfL Bochum das Finale erreicht.

Felix Dornebusch hat beim VfL Bochum bislang eine schwierige Zeit erlebt. Oft wird er von Verletzungen geplagt, nie konnte er wirklich über den Status der Nummer zwei hinwegkommen. Beim Halbfinale des H-Hotels-Cup im Rahmen der Saisoneröffnung konnte der VfL-Keeper zumindest für etwas Furore sorgen. Im Elfmeterschießen parierte er gleich drei Versuche der Spieler von Wolverhampton Wanderers und avancierte damit zum Matchwinner.

In einer ereignisarmen Partie gewann der VfL Bochum am Ende folgerichtig mit 5:4 (0:0) nach Elfmeterschießen. Einzig Lukas Hinterseer hatte in den 45 Spielminuten zuvor für ein wenig Belebung in der Partie gesorgt. Das Endspiel gegen Gladbach beginnt um 17 Uhr.