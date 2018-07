Die DJK TuS Hordel bereitet sich beim Cranger-Kirmes-Cup auf die neue Saison vor. Abseits des Platzes steht der Klub im Austausch mit möglichen Neuverpflichtungen.

Der vom Landesligisten SV Sodingen ausgetragene Cranger-Kirmes-Cup wird von vielen Revierklubs gerne genutzt, um sich im Rahmen der Sommervorbreitung für die anstehende Saison fitzumachen. Diesmal auch mit dabei: Die DJK TuS Hordel.

In den ersten beiden Spielen des Turniers hat es für den Westfalenligisten noch nicht zu einem Sieg gereicht. In der ersten Begegnung teilte sich die Elf von Trainer David Zajas die Punkte mit dem Ligakonkurrenten von der SpVgg Erkenschwick (0:0), im zweiten Duell unterlag die DJK dem Oberligisten TuS Haltern mit 1:3.

Von den Test-Ergebnissen losgelöst lobte Trainer Zajas die bisherigen Entwicklung seiner Schützlinge. Was die Vorbereitung auf die neue Spielzeit betrifft, stünde man aktuell genau dort, wo man sein wolle: “Wir sind völlig im Zeitplan, was die Vorbereitung angeht. Wir sind körperlich und im Defensiv-Verhalten da, wo wir sein sollten – das passt”, erklärte der 35-Jährige nach dem Spiel gegen Haltern.

Kaderplanung läuft, Klub will bald Vollzug melden

In Punkto Kaderplanung können die Bochumer das noch nicht von sich behaupten. Dass der Klub seinen Westfalenliga-Kader noch um die ein oder andere neue Kraft ergänzen will, ist klar. Mit Hochdruck wird deshalb an möglichen Neuverpflichtungen gearbeitet. Endgültiges könnte dabei schon in den nächsten Tagen bekanntgegeben werden, wie Zajas ebenfalls verriet: “Natürlich sind wir noch auf der Suche nach Verstärkungen, keine Frage. Wir sind mit einigen Spielern in Gesprächen und wir haben die Hoffnung, dass man da in den nächsten Tagen auch Vollzug vermelden kann.”