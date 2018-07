Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat seine erste Testspielniederlage in der Saisonvorbereitung kassiert.

Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt verlor am Freitag zum Abschluss des Trainingslagers im österreichischen Zell am Ziller gegen den Zweitligisten 1. FC Köln mit 0:1 (0:0). Simon Terodde (67.) erzielte das entscheidende Tor für den Bundesliga-Absteiger. In die Bundesliga-Saison startet Werder am 25. August (15.30 Uhr/Sky) mit dem Nordderby gegen Hannover 96. Schon am 18. August (15.30 Uhr/Sky) steht im DFB-Pokal beim Regionalligisten Wormatia Worms das erste Pflichtspiel der Saison an.

Leipzig siegt deutlich

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat sein erstes Testspiel in der Sommervorbereitung problemlos gewonnen. Gegen den Sechstligisten FC Grimma holte das Team von Ralf Rangnick mit 7:0 (4:0). Die Tore vor 2944 Zuschauern erzielten Bruma (4.), Jean-Kevin Augustin (14./16.), Marcelo Saracchi (32.) und Massimo Bruno (46./87.). Zudem schoss Grimma ein Eigentor.

Für Leipzig steht bereits in der kommenden Woche das erste Pflichtspiel der neuen Saison auf dem Programm. Am Donnerstag (18.30 Uhr) treffen die Bullen im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde zur Europa League auf den schwedischen Vertreter BK Häcken.