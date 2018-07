Drei Spiele à 45 Minuten gegen den FSV Duisburg, TV Kalkum-Wittlaer und VfL Repelen stehen an.

Seine diesjährige Saisoneröffnung feiert der Fußball-Oberligist VfB Speldorf am heutigen Samstag mit einem Blitzturnier, an dem ab 14 Uhr an der Saarner Straße vier Teams teilnehmen. Neben dem gastgebenden VfB wird die auf dem Papier stärkste Mannschaft der FSV Duisburg sein. Nach mehreren erfolglosen Versuchen sind die Duisburger in diesem Sommer in die Oberliga aufgestiegen. Zwischen dem VfB und dem FSV wird es also ein Wiedersehen in der Meisterschaft geben. Der TV Kalkum-Wittlaer, Ex-Verein der beiden Speldorfer Kai Gröger und Maximilian Heckhoff, spielte noch in der Saison 2015/2016 ebenfalls in der Oberliga Niederrhein. Anschließend fiel er aber bis in die Bezirksliga zurück. Dort landeten die Düsseldorfer in der vergangenen Saison auf dem zehnten Platz.

Speldorf will gewinnen

Ebenfalls in der Bezirksliga geht in der neuen Spielzeit der VfL Repelen auf Torejagd. In der Saison 2016/2017 spielte der VfL noch mit den Speldorfern in der Landesliga, stieg aber nun ab. „Es wäre natürlich super, das Turnier zu gewinnen“, sagt VfB-Trainer Christian Mikolajczak. Zumal am Samstag auch viele der Speldorfer Sponsoren vor Ort sein werden. Vor deren Augen möchte der Verein freilich eine gute Figur abgeben. „Jeder Einzelne will sich in diesem Turnier präsentieren“, sagt Trainer Mikolajczak.

Etwas Druck auf dem Kessel herrscht seit Mittwochabend, als die Grün-Weißen das Testspiel beim Bezirksligisten Rot-Weiß Mülheim mit 2:3 verloren. „In der Vorbereitung hat man zum Glück sehr schnell die Möglichkeit, so etwas wieder gut zu machen“, weiß der Speldorfer Coach. Aufgrund der Gegner und der simulierten Wettkampfsituation geht Mikolajczak auch wieder von einer besseren Einstellung seiner Schützlinge aus. Drei Spiele zu je 45 Minuten werden die Akteure der vier Mannschaften bei dem zu erwartenden hohen Temperaturen auch körperlich richtig fordern.

Die Speldorfer absolvierten in dieser Woche im Training Intervall-Läufe. „Wir wollen jetzt von der Ausdauer zur Spritzigkeit kommen“, erläutert Christian Mikolajczak. Bis auf die beiden Festival-Besucher Deniz Hotoglu und Dennis Terwiel hat der VfB-Coach beim Turnier alle Spieler mit an Bord.