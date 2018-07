Der VfL Bochum hat am Freitagabend einen neuen Stürmer vorgestellt. Silvère Ganvoula wechselt vom RSC Anderlecht auf Leihbasis ins Ruhrgebiet.

Sieben Spieler hat der Zweitligist VfL Bochum während der Sommer-Transferperiode bereits unter Vertrag genommen und sich damit auf fast allen Positionen verstärkt.

Einen klassischen Stürmer haben die Bochumer allerdings noch nicht präsentiert. Das änderte sich am Freitagabend. Silvère Ganvoula wechselt auf Leihbasis vom RSC Anderlecht an die Castroper Straße. Die Bochumer haben sich eine Kaufoption gesichert. Der 22-jährige Kongolese kommt mit der Empfehlung von zwölf Treffern aus 44 Einsätzen in der belgischen Jupiler Pro League ins Ruhrgebiet. Seit Januar 2018 gehört er dem Kader von Anderlecht an, zuvor war er an den KVC Westerlo ausgeliehen. Für den Kongo stand Ganvoula bislang in sechs Partien auf dem Feld, dabei gelang ihm ein Treffer.

"Silvère Ganvoula hat eine sehr große physische Präsenz und ist kopfballstark", erklärte der Bochumer Sportvorstand Sebastian Schindzielorz. "Nicht allein dadurch, sondern auch durch seinen beidfüßigen Abschluss wird er unsere Angriffsmöglichkeiten erweitern." Damit steht Trainer Robin Dutt neben Johannes Wurtz und Lukas Hinterseer nun ein dritter, typischer Strafraum-Stürmer zur Verfügung. Er wird mit der Trikotnummer 35 auflaufen. Ob der Stürmer bereits am Sonntag beim H-Hotels Cup auflaufen wird, darüber machte der VfL keine Angaben. RevierSport berichtete bereits im Vorfeld exklusiv über den anstehenden Transfer.

Die bisherigen Sommer-Transferaktivitäten des VfL im Überblick:

Zugänge: Silvère Ganvoula (22/Mittelstürmer/RSC Anderlecht), Sebastian Maier (24/Hannover 96/offensives Mittelfeld), Milos Pantovic (21/Bayern München ll/Linksaußen), Robert Tesche (31/Zentrales Mittelfeld/Birmingham City), Vitaly Janelt (20/RB Leipzig/Defensives Mittelfeld), Tom Weilandt (26/Holstein Kiel/Rechtsaußen), Julian Tomas (18/Defensives Mittelfeld), Baris Ekincier (19/beide VfL Bochum U19/Linksaußen)

Abgänge: Kevin Stöger (24/Offensives Mittelfeld/Fortuna Düsseldorf), Simon Lorenz (21/Innenverteidiger/1860 München), Ulrich Bapoh (19/Offensives Mittelfeld/Twente Enschede), Luke Hemmerich (20/Rechter Verteidiger/Schalke 04), Janni Serra (20/Mittelstürmer/Borussia Dortmund U23), Philipp Ochs (21/Linkes Mittelfeld/TSG Hoffenheim), Martin Kompalla (25/Torwart), Selim Gündüz (24/Rechtsaußen/beideunbekannt)