Borussia Dortmunds ehemaliger Trainer schwärmt von dem Schweizer. Klopp wünscht dem Verein sogar den alten Erfolg zurück.

Auch wenn das letzte Jahr bei Borussia Dortmund nicht gerade von sportlichem Erfolg gekrönt war und die Mannschaft sogar teilweise Letzter in der Bundesliga-Tabelle war, erinnern sich die Fans des Fußball-Bundesligisten nur zu gerne an die Zeit mit Trainer Jürgen Klopp zurück. Auch die Zeit ohne ihn war überwiegend turbulent, sodass Klopp nun seinem Ex-Verein wünscht, wieder an die alten Zeiten anknüpfen zu können: „Ich finde die Wahl außergewöhnlich“, sagt er der Sport-Bild. „Lucien ist ein großartiger Fachmann und Trainer. Was er ausstrahlt, ist Ruhe – und das ist wahrscheinlich genau das, was Borussia gerade braucht.“

Die unter Getöse beendeten zwei Tuchel-Jahre, die vergangenen Saison mit den beiden gescheiterten Trainern Bosz und Stöger. Auch Klopp sind in Liverpool, wo er seit 2015 die Mannschaft von der Anfield Road trainiert, die schwarzgelben Turbulenzen nicht entgangen: „In den letzten ein, zwei Jahren war alles ein bisschen aufgeregt. Insofern ist jetzt alles gut. Ein sehr guter Trainer zurück in der Bundesliga in einem sehr guten Verein.“ Und Klopp, dessen Team genauso für die Champions League qualifiziert ist wie der BVB, wünscht den Dortmundern auch viel Erfolg beim Neuaufbau: „Es wäre mir sehr recht, wenn das alles funktioniert.“

Für sich selbst erwartet Jürgen Klopp eine sehr anspruchsvolle Saison: Schließlich liegt die Messlatte an der Mersey hoch nach dem Erreichen des Finals in der Königsklasse (verloren gegen Real Madrid). Klopp weiß daher genau: „Es wird immer schwierig, weil die anderen Mannschaften auch nicht schlafen und weil sie Gas geben. Das macht die Sache nicht leichter. Unser Ziel ist es, die Mannschaft weiterzuentwickeln und das Leistungsvermögen zu erreichen, das wir hatten und darauf aufzubauen. Aber nicht vergessen: Wir kämpfen mit fünf der besten und größten Vereine der Welt um Champions-League-Plätze. Das ist kein Kindergeburtstag.“