Mit gut einem Dutzend vielversprechender und namhafter Spieler hat der TVD Velbert seinen Kader für die neue Saison verstärkt.

Da obendrein viele Stammspieler und Leistungsträger der Meistersaison gehalten werden konnten, startet der Neuling sicherlich mit einem schlagkräftigen Ensemble in die neu Spielzeit der Fußball-Landesliga. Wobei die Bäumer allerdings auch darauf achten, dass die Mannschaft hinter der Mannschaft ebenfalls Format hat.

Für ihr Funktionsteam haben die Dalbecksbäumer nun zwei weitere neue Leute gewinnen können: Vereinsarzt Dr. med. Dirk Laserich und Torwart-Trainer Andreas Pfeiffer. Zwei erfahrene Fachmänner.

Dr. Dirk Laserich war bereits Vereinsarzt der Velberter Sport Gemeinschaft sowie des TLV Germania Essen-Überruhr und des VfB Grün-Weiß Mülheim und ist zudem Mitglied der Deutschen Basketballärzte e.V. Seine Verbindung zum Sport kommt nicht von ungefähr: Laserich war Deutscher Meister im Leichtathletik-Mehrkampf.

Torwarttrainer und Vereinsarzt

Das Trainerteam mit Chefcoach Hüzeyfe Dogan sowie Co-Trainer und Physiotherapeut Alexandros Bellos wird nun mit Andreas Pfeiffer verstärkt. Der 50-jährige wird Torwart-Trainer. Zuletzt hat er längere Zeit die A- und B-Jugendteams beim Essener Traditionsverein ETB Schwarz-Weiß erfolgreich trainiert. Pfeiffer stand selbst am Uhlenkrug zwischen den Pfosten.

Derzeit hat der Stab bei der so richtig in Schwung gekommenen Vorbereitung auf die neue Saison allerhand zu tun, intensive Trainingseinheiten und anspruchsvolle Testspiele wechseln sich ab. Am kommenden Sonntag steht für die Bäumer sicherlich ein Höhepunkt ihrer Testreihe auf dem Programm: Dann treten sie nämlich beim Oberligisten SSVg Velbert zu einem Freundschaftsspiel an — eine Partie, die auch wegen der Personalkonstellation ihren Reiz hat. Trainer Hüzeyfe Dogan und mehrere TVD-Spieler hatten eins bei der SSVg gearbeitet und gespielt.