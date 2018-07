Die jungen Spieler durften in China vorspielen, aber noch nicht mit aufs Mannschaftsfoto. Czyborra mit Chancen.

Insgesamt sieben Talente aus der eigenen U19 hatte Schalke zuletzt mit auf die China-Reise genommen – dass ihre Zukunft aber noch nicht endgültig geklärt ist, zeigte sich nun bei den Aufnahmen fürs Schalker Mannschaftsfoto: Da durften die jungen Spieler nicht mit drauf, weil noch nicht feststeht, wer während der Saison überhaupt bei den Profis verbleibt.

„Dass wir alle sieben unter Vertrag nehmen, war nicht geplant“, sagt Manager Christian Heidel und ergänzt: „Es ging darum, die Jungs einmal kennenzulernen.“ Deswegen durften Nassim Boujellab, Lennart Czyborra, Benjamin Goller, Florian Krüger, Jannis Kübler, Niklas Wiemann und Ahmed Kutucu mit nach China und ihre Visitenkarte bei den Profis abgeben. Trainer Domenico Tedesco hat sich nun einen Eindruck verschafft und wird diesen den Spielern in Einzelgesprächen jetzt mitteilen. Dabei wird er Empfehlungen aussprechen, wo er jeden Einzelnen in der nahen Zukunft sieht. Heidel: „Es kann sein, dass er dem einen empfiehlt, bei uns in der Oberliga-Mannschaft zu spielen. Und dem anderen, dass es besser wäre, den Verein zu wechseln, um höherklassig spielen zu können.“

Denkbar ist nach WAZ-Informationen, dass drei der sieben Talente zumindest bei den Profis regelmäßig mittrainieren sollen. Wer das sein wird, ist noch offen: Zu Wochenbeginn trainierten Boujellab, Czyborra, Goller, Kübler und Wiemann bei den Profis, Krüger ist verletzt. Die besten Chancen könnte Linksverteidiger Czyborra haben, weil Schalke durch die Leisten-Operation von Bastian Oczipka auf dieser Position Bedarf hat. Oczipka fällt noch länger aus, Baba ist derzeit einziger Linksverteidiger.